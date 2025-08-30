En Barranquilla se espera un comunicado del cese al fuego por parte de 'Los Pepes' y 'Los Costeños'

En Barranquilla y su área metropolitana crece la expectativa frente a la posible extensión del cese al fuego entre las bandas criminales 'Los Pepes' y 'Los Costeños'. La propuesta busca pasar de 37 a 90 días de tregua, en medio de un ambiente marcado por hechos violentos recientes y los primeros pasos hacia un eventual diálogo de paz urbana. Desde el Gobierno Nacional se exige cese al fuego y a la extorsión para los comerciantes ambulantes del sector.

La iniativa de diálogo surgió de la defensa de Digno Palomino, cabecilla de 'Los Pepes', y ya está a la espera de la respuesta oficial de Jorge Elíer Díaz Collazos, alias Castor, líder de 'Los Costeños', actualmente privado de la libertad. Ambos grupos han manifestado de manera unilateral su voluntad de acogerse a un proceso que se articularía con la llamada “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional.

Capturados miembros de Los Costeños. Policía.

Camilo Pineda, delegado del Alto Comisionado para la Paz y facilitador en el proceso de paz urbana en Barranquilla, explicó en diálogo con Blu Radio que ya se superó una primera fase de exploración y actualmente se trabaja en un alistamiento institucional que incluirá mecanismos de seguimiento, control y verificación del cese al fuego.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. En las últimas 48 horas se han registrado al menos dos homicidios que las autoridades atribuyen a estas estructuras criminales, uno de ellos con la víctima identificada como un vendedor de aguacates. Desde el Gobierno se insiste en que cualquier avance en el proceso debe garantizar no solo la suspensión de muertes, sino también la eliminación del reclutamiento de menores, el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Capturas de 'Los Pepes' en Barranquilla Policía

“El reto es garantizar la no repetición, sacar a niños, niñas y adolescentes de las dinámicas del conflicto y avanzar hacia una reparación de las víctimas”, señaló Pineda, quien recalcó que no se trata de una mesa formal de negociación, sino de “espacios sociojurídicos por la paz urbana”.

El funcionario también advirtió que el proceso debe blindarse frente al calendario electoral del próximo año. “La paz tiene que estar por encima de las diferencias políticas. Aquí la fuerza pública está bien equipada, pero la ecuación necesita una variable adicional: la voluntad de paz”, agregó.

Por ahora, Barranquilla permanece a la expectativa de un anuncio oficial en las próximas horas sobre la extensión del cese al fuego y los pasos a seguir en este proceso inédito de diálogo con estructuras criminales urbanas.

