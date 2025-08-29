Banda Los Pepes proponen sumarse al cese al fuego en Atlántico y extenderlo durante 90 días

Los gobiernos local y nacional, y las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, avanzaron de la fase exploratoria a una etapa de alistamiento institucional para una eventual mesa de diálogo con estas organizaciones que delinquen en el Atlántico, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla.

Como parte de este nuevo paso se llevó a cabo un conversatorio en la Universidad Autónoma del Caribe, en el que habló la defensa del cabecilla de Los Pepes Digno Palomino y propuso sumarse al cese al fuego que anunció la banda criminal Los Costeños.

Incluso, el abogado Yesid Lengua planteó extender el cese de actividades ilícitas más allá del 30 de septiembre, hasta completar 90 días, para demostrar la voluntad de paz.

"Alarguemos ese término, porque aquí los victoriosos van a ser la propia comunidad y si tenemos la intención, tenemos que darle también herramientas de credibilidad a nuestros vecinos, a nuestros habitantes del departamento del Atlántico y al mismo Estado", dijo el abogado.

En el evento también intervino de manera virtual Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', máximo cabecilla de Los Costeños, quien desde la cárcel de Cómbita, donde está recluido, envío un mensaje a los jóvenes que están delinquiendo para que abandonen la guerra y se unan al camino que se está trazando para la paz.

'Castor', en su intervención, también pidió al Gobierno "que enfoque la paz en el futuro de los jóvenes y en cambiar su mentalidad".

"Hay que cambiar la manera de pensar": mensaje de Jorge Eliécer Díaz, líder de Los Costeños, en medio de un encuentro de paz realizado en Barranquilla. Envío mensaje a jóvenes que están delinquiendo para que abandonen la guerra y se unan al camino que se está trazando para La Paz pic.twitter.com/bcEyssgrsG — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 29, 2025

"Muchachos, hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar esa ideología de la riqueza que se hace en el dinero. Vamos a creer en una riqueza basada en la familia, en la reconciliación, en el amor, porque son las únicas riquezas que son duraderas en la comunidad", expresó Díaz Collazos.



Gobierno afirma que este proceso puede ser un caso de éxito

Desde el Gobierno Nacional destacan que, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, en Barranquilla este proceso puede ser un caso de éxito porque, además de la voluntad expresada por las bandas, hay voluntad política de las autoridades.

El alto comisionado para la Paz Otty Patiño delegó como facilitador del proceso a Camilo Pineda, quien valora el cese de actividades ilícitas que anunciaron Los Costeños, pero que se requiere aún más, como garantizar que los menores de edad no sigan siendo instrumentalizados y que haya garantías de reparación a las víctimas.

"Ya hoy estamos informados de que hay una voluntad y que se van a hacer unas muestras de paz. Esto va a ser verificado, va a ser estudiado desde Bogotá y desde el ámbito institucional acá en el Distrito de Barranquilla, pero necesitamos más cosas. Aquí la prioridad son los niños, las niñas y los adolescentes y tenemos que sacarlo de la dinámica del conflicto urbano", expresó Pineda.



Opinión de gremios de comerciantes

Orlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, propuso acompañar un eventual proceso de diálogo de Los Pepes y Los Costeños e, incluso, pidió a los comerciantes afectados por la extorsión unirse para encontrar una solución pacifica a este conflicto urbano.

En cuanto al papel de la Universidad del Autónoma del Caribe, el rector Jorge Senior, aclaró que él no hace parte de ningún tipo de negociación y que la institución solo está facilitando, desde la academia, el escenario para avanzar en este proceso y rescatar a la juventud.

"Ese es el espacio que estamos abriendo aquí, que todos converjan: los representantes de los actores armados, los representantes de la institucionalidad, los representantes de la sociedad civil y entre todos tratemos de lograr una salida, al menos temporal, tipo tregua o tipo suspensión de actividades delictivas, etcétera", expresó.