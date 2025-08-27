En menos de dos horas asesinan a dos hombres en el área metropolitana de Barranquilla

En menos de dos horas, entre las 12:00 de la medianoche y las 2:00 de la madrugada de este miércoles, se cometieron dos crímenes en el área metropolitana de Barranquilla.

El primero ocurrió en el mercado de Barranquilla, en la calle 10 con carrera 41b, donde un vendedor de aguacate, identificado como Ramón García Quintero, de 71 años, fue atacado a tiros por dos hombres vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta.

Los asesinos huyeron con rumbo desconocido, mientras la víctima fue trasladada al Hospital General de Barranquilla, donde murió por dos heridas de bala que sufrió en la cabeza. Este caso, según la Policía, estaría relacionado con líos derivados de la venta de estupefacientes.

El segundo crimen ocurrió a la 1:50 de la madrugada, en el barrio Las Colonias del municipio de Soledad, donde asesinaron a tiros José Junior González García, un joven de 25 años, que presentaba cuatro anotaciones judiciales por los delitos como hurto, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Según las autoridades, el crimen ocurrió en una zona donde delinque la organización delincuencial de Los Costeños, siendo que en el lugar de los hechos "funciona un punto de expendio de estupefacientes, administrado por un sujeto conocido con el alias de 'Samuelito'".

De acuerdo con la información preliminar recolectada por la Policía, "la víctima habría sostenido diferentes inconvenientes con alias 'Samuelito'", al punto que este hombre "lo habría amenazado en reiteradas ocasiones".