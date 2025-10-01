Investigarán a Miguel Polo Polo por discriminación por polémica con botas de falsos positivos

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de discriminación. La investigación está vinculada con el video que subió a sus redes sociales en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia que se encontraban en la Plaza Rafael Núñez en el Congreso.

Vale recordar que el pasado 6 de noviembre, durante una manifestación en la Plaza Núñez de Bogotá, Polo Polo arrojó a la basura una obra de arte titulada Mujeres con las botas bien puestas. Esta obra, compuesta por botas que representaban a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fue interpretada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un acto de odio y estigmatización.

Miguel Polo Polo Foto: Facebook Miguel Polo Polo

“¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”, señaló Polo Polo en su video.

El hecho generó rápidamente una ola de comentarios en donde brilló la indignación de quienes decían que el hecho de que el representante haya arrojado las botas de caucho, que simbolizan el episodio de violencia de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, a una caneca de basura.



La Sala de Instrucción también citó a indagatoria a Polo Polo tras abrirle la investigación formal por el delito de discriminación.