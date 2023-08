JEP determina que atentado al El Nogal es un crimen de guerra y no concederá amnistía a responsables

La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP ha determinado que el atentado al club El Nogal, que se registró el 7 de febrero de 2003, es un crimen de guerra en el que se presentaron violaciones al derecho internacional humanitario, es por esto que a los responsables del hecho no les concederán amnistía.

"No son amnistiables las conductas de dos integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas FARC-EP con ocasión del atentado al club El Nogal de Bogotá. Se trata de Herminsul Arellán Barajas y Fernando Arellán Barajas, coautores de ese atentado, ocurrido en Bogotá el 7 de febrero del 2003, que dejó 36 personas muertas y 158 heridas", explicó la JEP.

Lo que han determinado los magistrados es que el ataque no estaba dirigido a un objetivo militar, sino a un club social en el que se encontraban civiles que murieron o resultaron heridos como consecuencia de la detonación de un carrobomba.

"El lugar del atentado está situado en una zona comercial y residencial de Bogotá. Se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en las hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al club El Nogal desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil", explicó la Sala de Amnistía.

La sala remitió el atentado al club al caso 10 de la Sala de Reconocimiento de la JEP para que empiecen las investigaciones respectivas.

"Los hermanos Arellán Barajas fueron condenados por la justicia ordinaria a 40 años de cárcel por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, tras comprobarse su participación en la explosión del carrobomba en las instalaciones del club El Nogal", explica la decisión.

