JEP iniciaría incidente de desacato contra director de la Dijin por audiencias de ‘Otoniel’

Para este martes estaba programada la audiencia de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' ante la JEP, lo anterior, después de haber sido llamado como testigo en el caso que investiga el conflicto armado en la región del Urabá.

La diligencia estaba programada para las 9:00am en la sede de la Dijin en Bogotá, donde el excomandante del Clan del Golfo se encuentra detenido desde su captura el pasado mes de octubre.

La audiencia estaba empezando sin embargo tanto la defensa de alias ‘Otoniel’ como la JEP solicitaron que se desarrollara en condiciones de privacidad con el fin de que Úsuga pudiera hacer un aporte de verdad más amplio.

Dentro de estas condiciones se solicitaba que la Policía, que no hiciera parte de la guardia, no estuviera presente. Sin embargo, la Policía interrumpió la diligencia, por lo que se consideró que no estaban dadas las condiciones y la magistrada Nadiezhda Henríquez tomó la decisión de suspender la diligencia.

BLU Radio conoció por fuentes de la JEP que esta jurisdicción abriría un incidente de desacato contra el director de la Dijin, el mayor general Fernando Murillo , y contra los policías que irrumpieron en esta diligencia.

Esto significa que los uniformados deberán dar explicaciones sobre por qué incumplieron con una orden judicial. Lo anterior ya que esta jurisdicción le había ordenado a la Policía que no podía intervenir en estas diligencias.

“Se ordena al mayor general Fernando Murillo Orrego, director de la Dijín, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno” , se lee en el documento con el cual la JEP comunica la decisión.

El incumplimiento de esta orden puede llevar al arresto de los uniformados por algunos días y si su jefe lo considera, en este caso el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, podrá apartarlos del cargo

Esta es la quinta vez que alias ‘Otoniel’ se presenta ante la JEP con el fin de que entregar información relacionada al conflicto en el Urabá, ya que él hizo parte de distintos grupos armados que hicieron presencia en esa zona del país. Entre ellos el Clan del Golfo, grupo que comandó hasta su captura.