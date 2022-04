Juez accedió a retirar preacuerdo de Yhonier Leal en asesinatos de Mauricio Leal y Marleny Hernández

La Juez 55 Penal de Circuito de Bogotá accedió en las últimas horas a retirar el preacuerdo que alcanzó Yhonier Leal en el caso de los asesinatos de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, el 21 de noviembre de 2021, en La Calera, Cundinamarca. La retractación del procesado se produjo el pasado viernes, en la audiencia que definiría si se dejaba en forma la negociación que le habría permitido alcanzar una condena de 27 años de prisión y una multa de 250 salarios mínimos legales vigentes.

" El prenombrado decidió manifestar su retractación a la inscripción del mismo, por lo que se fijó fecha del 20 de mayo siguiente para continuar con las diligencias. Posteriormente, el 25 de abril de la presente anualidad, se presentó por parte del delegado de la FGN solicitud de retiro del escrito de preacuerdo", declaró la jueza Laura Patricia Melo en la decisión.

" La petición no contraviene el ordenamiento jurídico , ni cuenta con la potencialidad de vulnerar garantías fundamentales de las partes o intervinientes, ya que, en la actuación, el imputado se retractó del pacto contando con la asesoría de su abogada defensora contractual", añadió el escrito.

En su declaración, Yhonier Leal aseguró que se sintió presionado por la Fiscalía para aceptar el preacuerdo: “Para nadie es un secreto como se dieron las primeras indagaciones, donde la Fiscalía montó un show mediático espectacular, y todo mundo pudo ver en esas audiencias, señora jueza, cómo me obligaban a que los tenía que mirar de frente, cómo me señalaban, me juzgaban y cómo me condenaron de una vez, diciéndome que yo ya era el culpable de todo esto; me decían que, si yo no llegaba a un preacuerdo con ellos, iban a buscar la manera de que me condenaran a más de 60 años de cárcel. Eso para mí fue horrible, me han doblegado emocionalmente”, sostuvo.