Juez avala prórroga por un año del principio de oportunidad de Daysurys Vásquez en caso Petro

La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla avaló la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para prorrogar por un año más el principio de oportunidad concedido a Daysurys del Carmen Vásquez Castro, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas.

Durante la audiencia, la jueza consideró que la prórroga solicitada por el ente acusador cumple con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, al advertir que Vásquez ha cumplido en un 90 % los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.

Este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía se ajusta a esos parámetros de la realidad, razonabilidad y proporcionalidad, resultando entonces procedente la aprobación de esa prórroga Sostuvo la funcionaria judicial.

En su decisión, el juzgado dispuso “prorrogar por el término de un año el principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión de la acción penal concedida a favor de la señora Daysurys del Carmen Vásquez Castro, manteniendo así todas las condiciones, compromisos y efectos que fueron ya concedidos y que fueron legalizados”.

La juez también destacó que la extensión del beneficio resulta clave para garantizar los fines del principio de oportunidad, en especial la conservación de la calidad de testigo de Vásquez. Según explicó, la prórroga “permite preservar la calidad de testigo de cargos, lo cual beneficia a la señora Vásquez y asegura la práctica de una prueba que es de alta relevancia para el establecimiento de hechos que son motivo de investigación” refiriéndose, al caso contra Nicolás Petro.



Para la Fiscalía, el testimonio de Vásquez es fundamental dentro del proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente de la República. La fiscal del caso, Lucy Laborde, ha insistido en que la colaboración de la mujer resulta determinante para reconstruir las relaciones sociales y políticas que mantenía su exesposo, así como para esclarecer el origen y destino de los recursos que, presuntamente, recibió de manera irregular.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, Vásquez se comprometió a entregar información detallada sobre supuestas transacciones, bienes ocultos y patrimonio que, según su versión, Nicolás Petro habría puesto a nombre de terceros. Asimismo, ha ofrecido relatar aspectos de su matrimonio y de los bienes adquiridos durante la relación, los cuales estarían siendo objeto de investigación.

Dentro de su colaboración, Vásquez también ha hablado de presuntos contratos suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, que, según la Fiscalía, habría sido utilizada como un mecanismo para el lavado de activos.