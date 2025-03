Juez declara culpable a César Manrique por hechos de corrupción en alcaldía Petro

Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública del actual Gobierno, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación.

Este lunes se realiza la lectura de la sentencia contra Manrique , quien en 2012 gerenciaba el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad distrital encargada de la compra de las motos. El caso sufrió varias demoras en su última instancia, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional como funcionario del actual Gobierno nacional.

Sin embargo, tras su salida del cargo debido a su presunta vinculación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito de Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.



Caso de motocicletas eléctricas para la Policía

Los hechos se remontan a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la adquisición a 100 motos.

#EnVideo Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la… pic.twitter.com/yssmvL4f3K — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 31, 2025

La Contraloría de Bogotá detectó posibles irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. La propia oficina jurídica del Fondo de Vigilancia advirtió anomalías y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro el 16 de noviembre de 2012.

Publicidad

Las motos adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las llevó a quedar inoperativas y terminar almacenadas en una bodega en Soacha. Ahora, con el fallo en contra de Manrique, se cierra un capítulo judicial que tomó más de una década en resolverse.

Las autoridades optaron por el procedimiento de individualización de la pena antes de dictar la sentencia definitiva. En los próximos días, se conocerá la condena que deberá cumplir César Manrique. La Fiscalía ha solicitado una pena de 64 meses de prisión, lo que equivale a 5 años y 4 meses.