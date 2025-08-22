Juez le reprochó actitud a Óscar Gómez, novio de Laura Blanco, en audiencia: "Simular desmayo"

En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Camila Blanco, un juez de control de garantías no solo avaló su detención preventiva, sino que además le cuestionó la actitud que asumió durante el proceso judicial.

Gómez fue capturado en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía, señalado del delito de feminicidio agravado. La investigación apunta a que, en la madrugada del 21 de agosto, la joven comunicadora de 26 años perdió la vida tras caer desde un noveno piso en un edificio del barrio El Salitre, en el occidente de la ciudad.

Habla vecina de la periodista Laura Camila Blanco que cayó de noveno piso. Foto: Captura de redes sociales y Maps

Aunque inicialmente el caso se indagó bajo la hipótesis de un posible suicidio, los hallazgos forenses y testimoniales cambiaron el rumbo de la investigación.

Según la Fiscalía, Blanco fue víctima de violencia de género ejercida por su entonces pareja, quien habría atacado a la joven antes de arrojarla por la ventana.

Durante la diligencia, el ente acusador expuso que el procesado habría estrangulado y sofocado a Laura, aprovechando su fuerza física, y que posteriormente la lanzó al vacío cuando ella se encontraba debilitada.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Santiago Gómez Leal, como presunto responsable de agredir a su compañera sentimental y lanzarla desde el piso nueve de un edificio… pic.twitter.com/695uMBKsiw — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 22, 2025

“Sería falaz e imaginario pretender que en la medida que iba cayendo al vacío se iba estrangulando. Según la prueba científica, fue un hecho sucedido antes de la caída”, señaló el juez al analizar la necropsia.

Publicidad

El togado enfatizó que en la escena solo se encontraban Gómez y la víctima, y que los gritos y la discusión escuchada por vecinos refuerzan la inferencia de responsabilidad. “La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez”, sentenció.



El comportamiento de Óscar Gómez que cuestionó el juez

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comportamiento del imputado en sala. El juez lo calificó como un “comportamiento distractor”, al advertir que intentó aparentar un colapso emocional para sostener la versión de que se trataba de un suicidio.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo (…) con un fin distractor”, dijo.

Al cierre de la audiencia, la justicia concluyó que el acusado representa un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.