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Blu Radio  / Judicial  / Juez mantiene 4 medidas contra implicados en tortura previa a la muerte de Juan Felipe Rincón

Juez mantiene 4 medidas contra implicados en tortura previa a la muerte de Juan Felipe Rincón

En la misma decisión, el despacho desestimó la medida de aseguramiento impuesta a Solangie Trujillo.

Juan Felipe Rincón
Juan Felipe Rincón
Foto: archivo particular
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

El Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ratificó las medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega y Juan Sebastián Ávila, procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la tortura y posterior muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón.

En la misma decisión, el despacho desestimó la medida de aseguramiento impuesta a Solangie Trujillo, quien recuperará su libertad mientras continúa vinculada al proceso judicial.

La determinación fue destacada por el abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, en medio de un caso que continúa avanzando en la etapa judicial. "Efectivamente hay hechos que yo creo que al momento de un juicio van a ser contundentes para ratificar una posible condena por esas situaciones previas y concomitantes al homicidio del joven Rincón".

Los procesados enfrentan imputaciones por delitos como tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio, conductas atribuidas según el grado de participación individual de cada uno de los involucrados.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los hechos habrían obedecido a un supuesto plan de venganza que derivó en actos de justicia por mano propia contra la víctima.

El ente acusador sostiene que los procesados utilizaron perfiles falsos en redes sociales y habrían instrumentalizado a una menor de edad para atraer a Juan Felipe Rincón hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde posteriormente se registraron los hechos investigados.

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