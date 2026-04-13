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Blu Radio  / Judicial  / Envían a prisión 5 personas por tortura previa a crimen de Juan Felipe Rincón

Envían a prisión 5 personas por tortura previa a crimen de Juan Felipe Rincón

Los delitos imputados contra los implicados según su participación en el caso son: tortura, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.

Revelan audios de videos de cámaras de seguridad que darían giro a caso de Juan Felipe Rincón
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Foto: Séptimo Día
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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