Envían a prisión 5 personas por tortura previa a crimen de Juan Felipe Rincón

La Juez 26 con Función de Control de Garantías envió a la cárcel a Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo, por su presunta responsabilidad en la tortura previa a la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

Los delitos que fueron imputados, según el grado de participación, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.

Según el criterio de la juez, resulta reprochable el traslado de una menor al lugar de los hechos. A pesar de la presencia de los procesados, ninguno actuó para evitar la revictimización de la niña o apartarla de la violencia. La togada enfatizó que, de haber tenido una intención genuina de justicia, los ciudadanos debieron acudir a la Policía o a la Fiscalía en lugar de exponer a menores. Asimismo, cuestionó que la agresión no cesara incluso ante la llegada de alguien que se identificó como autoridad, ignorando el sentido básico de supervivencia que dicta alejarse del peligro y proteger a los más vulnerables.

Según la tesis de la Fiscalía, el caso habría iniciado con un engaño digital que se gestó a través de redes sociales. El fiscal explicó que “el 13 de noviembre del año 2024 a través de la red social TikTok se realizó un primer contacto”, debido a que se habría creado un perfil falso en Instagram que, según la investigación, “se utilizó para contactar activamente a la víctima a través del chat”. La comunicación, de acuerdo con el ente acusador, se intensificó bajo el pretexto de presentarle a una menor de edad identificada con las iniciales S.V.B.R.



El fiscal detalló que “la menor S.V.B.R. insistió en entablar una conversación con la víctima, manifestándole su deseo de conocerlo personalmente”, lo que haría parte de una estrategia para llevarlo hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Según las autoridades, en ese lugar funcionaba un punto de venta y consumo de estupefacientes que “funcionaba como una olla, presuntamente liderada por Andrés Camilo Sotelo Torres”.

El móvil del plan criminal, según la Fiscalía, se habría originado en un señalamiento sin verificación previa. En ese sentido, el ente acusador indicó que Katherine Andrea Sotelo Torres señaló ante los demás implicados que la víctima, Juan Felipe Rincón, habría sostenido conversaciones y videollamadas de contenido sexual o sexualizado con su hija menor de edad, identificada con las iniciales M.J.S., de 10 años, a través de Instagram. Sin embargo, el ente acusador asegura que la menor habría estado expuesta al consumo de sustancias estupefacientes por sus familiares.

La investigación también señala que el plan incluyó la instrumentalización de la menor identificada como S.V., quien, según el ente acusador, fue inducida al consumo de sustancias. Posteriormente, esta menor se habría encontrado con la víctima en un centro comercial. Debido a su estado, Juan Felipe Rincón habría accedido a que la menor pasara esa noche en su vivienda y, al día siguiente, habría sido convencido de trasladarse hasta el barrio Quiroga para acompañar a la menor, lugar donde se produjo el ataque.

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Durante la agresión de los imputados, y en medio de la intervención de su escolta, Juan Felipe Rincón recibió un disparo mortal en el tórax, lo que provocó su fallecimiento. Posteriormente, con el fin de evitar ser rastreados por las autoridades, los implicados habrían envuelto el celular de la víctima en papel aluminio y lo ocultaron en la localidad de Ciudad Bolívar.