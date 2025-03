Juez ordenó a Crepes y Waffles reintegrar a trabajadora víctima de acoso sexual laboral

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín confirmó la sentencia que ordena a la Compañía de Alimentos Colombianos Calco S.A., o Crepes y Waffles, reintegrar a una trabajadora víctima de acoso sexual laboral, a la que se le terminó su contrato de forma irregular y se le vulneraron sus derechos.

Las agresiones sexuales, de acuerdo con la investigación, tuvieron lugar en la sede del Centro Comercial Lemont y las realizó una compañera de trabajo de la víctima, hecho que ella comentó a su jefe inmediata, quien sabiendo de las denuncias las dejó trabajando juntas, dando paso a un segundo ataque por la misma presunta agresora.

La víctima manifestó “sentirse incómoda” y exponerse a que sus compañeras le dijeran “fea, vieja, sonsa”; sumado a la decisión de la empresa el pasado 14 de noviembre de 2024, fue dar por terminado el contrato alegando mutuo acuerdo.

El acompañamiento del caso lo realizó el Grupo Elite de Equidad de Género, que conoció que la víctima había instaurado la denuncia ante la Fiscalía ñ y desconocía los derechos y garantías que se tiene en este caso con la atención integral.

Publicidad

La mujer instauró una acción de tutela para su reintegro a la compañía debido a que por la Ley 2365 de 2024 no se le garantizó el fuero de estabilidad por acoso sexual laboral. En sentencia del 27 de enero de 2025 el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín, decidió tutelar los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta que la mujer activó todos los mecanismos dispuestos en la ley para denunciar el presunto acoso sexual del que fue víctima y ninguno de ellos está dispuesto para su reintegro laboral.

Argumentó que “en casos de acosos sexual existe una presunción que debe ser desvirtuada por el empleador, lo cual no ocurrió, pues la accionada no indicó las causas de terminación unilateral del contrato y no negó conocer la existencia de la queja; actuó de forma negligente y apática frente a las circunstancias al no activar los protocolos necesarios”, la cual fue impugnada por la Compañía de Alimentos Colombianos Calco S.A.

La decisión judicial ratifica que el despido dentro de los seis meses posteriores a una denuncia de acoso sexual es nulo y obliga al empleador a restablecer los derechos vulnerados.

“Se evidencia la importancia de mecanismos de protección y acceso a la justicia para las mujeres en el ámbito laboral y la urgencia de fortalecer protocolos eficaces para la prevención y erradicación del acoso sexual en el trabajo, garantizando espacios laborales seguros y libres de violencia”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.