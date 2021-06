Este sábado, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial anunció que inició una indagación preliminar tras los hechos registrados en Cali el pasado 28 de mayo, donde, en medio de las manifestaciones, se ve a civiles haciendo uso de armas de fuego, en presencia de agentes de la Policía.

Según se conoció, en el desarrollo de la investigación se juntó material probatorio y evidencia física que llevó a la vinculación de siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión.

Recordemos que el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, zona exclusiva del sur de Cali, se vivieron momentos de terror luego de enfrentamientos entre la Policía y civiles armados, que dispararon contra los manifestantes.

En entrevista con BLU Radio, Andrés Escobar , una de las personas que se ve con un arma en la mano, indicó que actuó de esa manera porque los vándalos intentaron destruir el CAI de la Policía y que solo querían apoyar a los policías.

“Soy empresario, vivo en la comuna 22 del barrio Ciudad Jardín. Pido disculpas por lo sucedido (…) lo hago porque el camino no son las armas, ni una guerra civil. Soy una persona comprometida con mi ciudad, amo Cali y me duele todo esto que estamos viviendo. El arma no es letal, traumática, de fogueo. Tengo importación de la DIAN y factura de compra”, precisó en entrevista con Mañanas BLU.

Por estos hechos, el pasado 1 de junio, Escobar fue citado a interrogatorio por la Fiscalía para conocer la versión de los hechos y esclarecer el caso.