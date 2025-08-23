La confesión de hombre que le quitó la vida a su pareja en Bogotá: "La amaba"

John Ferney Gómez, de 31 años, cumple una condena de 57 años en la Cárcel del Barne en Boyacá, por el femicidio de Cindy Herrera, de 17 años para la fecha, y el homicidio agravado de Luis Alfonso Moreno, padrastro de la joven.

En una entrevista con el podcast Más allá del Silencio, Gómez dio detalles de la relación que sostuvo con la joven, marcada por los celos y la violencia.

Según el sujeto, su historia con Cindy comenzó a principios de 2012 en un colegio en Bogotá. Él, a punto de cumplir 18, y ella 15, iniciaron un noviazgo: "Ya no podía vivir el uno sin el otro". No pasó mucho tiempo cuando tuvieron a su primera hija, llamada Charol.

Tras irse a vivir con la familia de John en Ciudad Bolívar, los conflictos con la familia de Cindy empeoraron debido a su edad y el embarazo. Algún tiempo después ella volvió a quedar embarazada, lo que trajo problemas a la relación y según el hombre, llevó a la violencia física y psicológica: "Tuvimos agarres y le pegué una que otra vez, se me fue la mano, la golpeé".

Después de una separación y una reconciliación, Cindy decidió regresar a vivir con su madre: "El dolor es duro, inminente. Empiezo a pensar muchas cosas como que se fue con otro", señaló.

Durante ese tiempo, se refugió en el alcohol y dijo que estaba obsesionado con la idea de verla para "estar tranquilo". Intentó reconquistarla con serenatas y flores e incluso confesó haberla espiado cerca de su casa para verla y confirmar si tenía otra relación. "El amor que ella me brindaba entonces me daba muy duro dejarlo ir. O sea, lo consideraba mi vida".

Publicidad

El fatídico 20 de octubre de 2015, John decidió buscar a Cindy en su casa. Armado con un revólver que consiguió de un amigo, llegó a la casa donde la joven vivía con su padrastro. Según dijo, tras un intento fallido de entregarle una demanda por la custodia de sus hijos, la discusión escaló.

"Pasé por la casa por la casa de un amigo y le dije que si podía llevar su revólver. Me dijo 'Sí llévalo, pero solo tiene tres tiros'", comentó.

El padrastro de Cindy, Luis Alfonso Moreno, salió para intervenir, amenazando con sacarlo. John sacó el arma y Cindy se interpuso.

Publicidad

"Ella sale y se me pone enfrente y me dice "Bueno ¿se va o tal?". Entonces yo le pregunto "¿Está feliz con su mozo ahí?", a lo que me dice "¿Qué le importa?". Yo le volví a repetir la misma pregunta dos veces hasta que me dice "Sí ¿y qué?" y levantó la mano para pegarme", relató.

Gómez dijo que "en ese momento no sé qué pasó y yo pierdo la razón, pierdo los sentidos, pierdo todo lo que siento por ella y solo me dio fue dolor y le disparé en dos oportunidades, en el pecho, en el corazón". Posteriormente, disparó al padrastro de Cindy, Luis Alfonso, en la cabeza.

Tras cometer los crímenes, John huyó. Días después, se disfrazó con peluca y maquillaje para asistir al funeral de Cindy, observando a la distancia. Fue capturado, según su relato, debido a una trampa tendida por sus amigos y actualmente cumple una condena de 57 años.