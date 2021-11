Si Uribe considera que hubo vulneración, puede pedir una nueva audiencia: magistrado Linares

Tras una discusión de casi nueve horas y con una votación de 5 a 4, la Sala Plena de la Corte Constitucional negó la tutela que presentó la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para tumbar la condición de imputado penal que tiene en un proceso por posible fraude procesal y soborno a testigos.

El ponente de esta decisión fue el magistrado Alejandro Linares, que en diálogo con Mañanas BLU explicó que este proceso contra el expresidente sigue válido pese a cambiar el sistema jurídico al salir del Senado.

“Lo que significa la decisión es darle validez y eficacia a lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, haciendo una adecuación entre dos sistemas penales distintos, uno de tendencia inquisitiva y otro acusatoria, señalando la Corte que había una equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria y de imputación”, dijo el magistrado.

En otras palabras, según Linares, “lo que hizo la Corte Constitucional fue llenar un vacío normativo, al pasar de un sistema procesal a otro, dándole validez a lo actuado, pero respetando los derechos y garantías de los intervinientes”.

Así las cosas, el proceso contra el expresidente Uribe continúa con la audiencia de preclusión y será el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, el que resolverá la petición que hizo el fiscal delegado Gabriel Jaimes.

No obstante, de acuerdo con el magistrado ponente, se le dio una oportunidad adicional al expresidente; es decir, “si considera que hubo una vulneración puede pedir audiencia”.

El magistrado Linares también aclaró que la medida de aseguramiento contra el líder del Centro Democrático no se discutió.

“La medida de aseguramiento no tiene nada que ver con la decisión. El señor expresidente Álvaro Uribe sigue vinculado al proceso penal en calidad de imputado, pero la medida de aseguramiento, que hoy en día no está vigente, no se discutió”, añadió.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: