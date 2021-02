La Fiscalía no está investigando al imputado: senador Iván Cepeda sobre el caso Uribe

El senador Iván Cepeda habló en Mañanas BLU sobre el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, sobre el cual el fiscal Gabriel Ramón Jaimes anunció que se radicará escrito de acusación o preclusión el próximo 6 de marzo.

El congresista Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, se pronunció sobre las siete SIM card pertenecientes al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo en el proceso, las cuales fueron decomisadas en enero de 2020 durante una acción del Inpec en la cárcel La Picota, cuyo contenido revelará próximamente el ente investigador.

"No hay problema, que se investigue la SIM card del señor Monsalve, pero por qué no se investigan las conversaciones que tuvieron el señor Cadena y el exsenador Uribe, que demuestran que el expresidente estaba recibiendo en tiempo real información sobre los contactos y los ofrecimientos que estaba haciendo el señor Cadena a una serie de personas en las cárceles, igualmente autorizándole que se hicieran esos ofrecimientos", dijo el congresista.

Cepeda reiteró sus críticas frente a las actuaciones de la Fiscalía en el caso, en concreto un supuesto interés en sacar al expresidente Uribe del embrollo penal.

"El señor fiscal muestra más interés en intentar revivir un proceso en mi contra, como no me cabe duda lo está intentando hacer. En cambio, su labor parece destinada a dejar absolutamente intacta la responsabilidad del exsenador Uribe y, por el contrario, declarar que no hay bases sólidas para declarar una acusación en su contra", declaró.

Publicidad

"No se está investigando al imputado. Segundo, no se está teniendo en cuenta lo que investigó la Corte Suprema de Justicia y se está desechando e invalidando. Tercero, se está creando ante la opinión pública una serie de hechos para ambientar una decisión", declaró.

El senador del Polo Democrático aseguró que, contrario al exsenador Uribe, su interés no es debilitar a la institución.

"Yo no voy a hacer una campaña para que acaben la Fiscalía, como sí ha hecho Uribe con la Corte Suprema por decisiones que no le gustan", declaró el legislador.

Escuche al senador Iván Cepeda en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: