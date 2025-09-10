La Fiscalía vincula a exdirectores de la Dijin e Inpec en caso Jineth Bedoya Lima

La Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación formal de 5 exfuncionarios y un exintegrante de las AUC, entre ellos, dos generales en retiro, por los hechos violentos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

Las personas vinculadas son el exdirector de la Dijin de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; el exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; el exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; el exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; el exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y el exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estos exfuncionarios, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus deberes constitucionales y permitido que paramilitares privados de la libertad ejercieran control ilegal dentro de La Modelo. En este contexto, se habría facilitado el ingreso de armas y elementos prohibidos, así como la realización de reuniones donde se planearon seguimientos y acciones de hostigamiento contra la comunicadora.

La Fiscalía sostiene que la violencia ejercida contra Bedoya no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de intimidación y violencia de género, en el que agentes del Estado habrían tenido una participación por omisión o complacencia.

Estas seis personas fueron vinculadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.