En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / La orden de la Corte a MinDefensa de pagar pensión de sobreviviente a mujer con discapacidad

La orden de la Corte a MinDefensa de pagar pensión de sobreviviente a mujer con discapacidad

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una mujer en condición de discapacidad a quien el Ministerio de Defensa le suspendió el pago de la sustitución de la asignación de retiro reconocida tras la muerte de su padre, exintegrante de la Fuerza Pública.

Publicidad

Publicidad

Publicidad