La orden de la Corte a MinDefensa de pagar pensión de sobreviviente a mujer con discapacidad

El alto tribunal señaló que la suspensión automática de esta prestación económica vulneró los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la salud de la mujer, quien depende de esta mesada para su subsistencia y atención médica.

Este caso que llegó a la Corte Constitucional se originó luego de que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional disminuyera el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la mujer y, con base en ello, se suspendiera el pago de la sustitución de la asignación de retiro, sin valorar de manera integral su situación de especial protección constitucional.

En ese sentido, el alto tribunal hizo una serie de reproches, entre ellos, que tanto el Ministerio de Defensa como la Policía exigieran de forma rígida la renovación periódica del dictamen de invalidez, pese a que en el expediente existían múltiples pruebas médicas y administrativas que acreditaban una discapacidad permanente.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

En su fallo de tutela, la Corte también es clara en señalar que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral no son la única prueba válida para acreditar una situación de invalidez y que otras evidencias pueden resultar suficientes para garantizar el acceso a prestaciones pensionales y sustituciones de asignación de retiro.



¿Qué ordenó la Corte Constitucional en este caso?

Por eso la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa y a las demás entidades restablecer el pago de la sustitución de la asignación de retiro, así como garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.