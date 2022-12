La teoría con la que abogado de Sergio Zuluaga pidió que no lo envíen a la cárcel

A horas de que un juez defina el futuro de Sergio Zuluaga, el excontralor de Antioquia y ocho personas más, el abogado defensor de Zuluaga intervino en la audiencia de medida de aseguramiento y cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía.

“Lo primero es que se usaron unas interceptaciones telefónicas entre Sergio Zuluaga y yo cuando yo ya era su abogado en el caso La María (el de cirugías estéticas). Eso a mi modo de ver viola tratados internacionales y garantías elementales”, empezó diciendo el abogado Santiago Trespalacios.

Y agregó: “lo que se le ha presentado a la opinión pública es totalmente diferente a lo que la fiscal ha presentado en las audiencias. Empezando que a la opinión pública se le ha presentado una Contraloría corrupta en 5 municipios y la misma la Fiscalía desde la formulación de imputación ha dicho que Sergio Zuluaga solo está vinculado al caso del municipio de San Carlos”.

La mina en San Carlos

Según las pruebas de la Fiscalía, el excontralor Zuluaga y el subcontralor Rubén Darío Naranjo explotaban una mina en el municipio de San Carlos a cambio de amaños en las auditorías de ese municipio.

“La fiscal dijo que los reportes disciplinarios de la auditoría de San Carlos no se reportaban ante la Procuraduría porque la fiscal aseguró que pidió el reporte a la Procuraduría Regional de Medellín y le dijeron que no lo tutelaron. Claro que allí no estaba la información, porque la Procuraduría Provincial de San Carlos es la de Rionegro y esta defensa tiene el radicado con el que se demuestra que sí se hizo ese reporte. Lo que pasa es que no hizo donde buscó la Fiscal, sino donde era competente”, dijo Trespalacios.

Esa auditoría, según el argumento de la defensa, no solo se presentó, sino que incluía un hallazgo disciplinario, lo que demostraría que no era una auditoría amañada.

“Es que desconoce la señora fiscal los elementos básicos de la minería y del derecho ambiental. El municipio no tiene nada que ver con ese yacimiento enunciado y si el señor Sergio Zuluaga tiene unos negocios particulares por fuera de su ejercicio público, eso podrá ser una falta disciplinaria, objeto de reproche, inmoral, podrá gustarle o no a la opinión pública, pero eso no es un delito”, argumentó el abogado.

La renuncia del contralor

Un capítulo aparte ha merecido la renuncia al cargo del contralor y los contralores auxiliares. La directora de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla incluso

la calificó como una “jugada sucia” con la que los abogados pretendían evitar que los capturados fueran a la cárcel.

“La Fiscalía dijo que Sergio Zuluaga debía estar privado de su libertad porque era un peligro en el cargo y podía alterar las pruebas. Pues por eso Sergio renunció, cumpliendo los requisitos de Ley y el derecho que le da la Constitución”, aseguró.

El contralor no despachaba desde Cartagena: abogado defensor

La otra polémica despertada por la Fiscalía fue la acusación de que Sergio Zuluaga Peña seguía dando órdenes en la Contraloría durante los 10 meses en los que estuvo suspendido por la Procuraduría General.

“Las pruebas para eso son interceptaciones a su esposa, donde ella le dice que lo está esperando en el aeropuerto. El señor Sergio Zuluaga una vez estuvo suspendido se desplazó a Cartagena y allí estuvo 10 meses, reincorporado a su cargo ha despachado de lunes a viernes desde Medellín”, aseguró el abogado durante la defensa de su cliente.

Finalmente, Santiago Trespalacios concluyó: “yo no vengo aquí a decir que él (Sergio Zuluaga) sea un hombre muy agradable, que nos pueda caer bien o que la opinión pública le deba creer. Sergio debe explicarle a la opinión pública todo lo que de él se dice. Y yo creo que él puede hacerlo como un ciudadano libre”.

Ahora será el juez el que tenga la última palabra y determine si Sergio Zuluaga, 3 contralores auxiliares, 3 alcaldes y dos particulares son enviados a la cárcel como pide la Fiscalía o se siguen defendiendo en libertad, como esperan los abogados defensores.

