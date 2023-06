En entrevista con Mañanas Blu, el abogado Miguel Ángel Río presentó su versión sobre las presuntas chuzadas ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, exjefe del gabinete de Gustavo Petro, un hecho que se ha ido agravando con el pasar de los días: lo que inició como una aparente prueba ilegal de polígrafo ya va en un muerto.

Del Río, quien defiende a un patrullero del policía involucrado en el caso, reveló detalles que, según él, deben ser tenidos en cuenta para aclarar la situación. Afirmó que no existía ninguna relación entre su cliente y el coronel Óscar Dávila , quien se habría quitado la vida el pasado viernes en Bogotá. Además, destacó que el patrullero trabaja en Quibdó y no hay elementos que conecten su labor con el coronel Dávila de la Presidencia de la República .

El abogado explicó que la información recibida por el patrullero salió de una fuente humana, la cual ya había entregado datos previos, incluyendo el de alias de ‘La Cocinera’, nombre que terminó como seudónimo de la niñera y empleada de Laura Sarabia.

“(El patrullero) trabaja en Quibdó. Aquí no hay ningún conector. Vamos a aclarar este punto. Aquí no hay ningún conector y por eso la Fiscalía, de hecho, no ha podido capturar al patrullero. Porque no ha podido conectar al patrullero con el coronel Dávila de la Presidencia. No hay un elemento conector. Porque la única realidad procesal hoy es que la información que recibió el patrullero la recibió de una fuente humana. Una fuente humana que le entregó una información. De hecho, ese alias de ‘La Cocinera’, que terminó siendo la niñera y la empleada de la señora Laura Sarabia, ya lo había entregado previamente la fuente humana en agosto de 2022 con otro número diferente y esa fue la información que termina pasando el patrullero”, explicó.

En ese sentido, dijo que en el caso se cruzan dos investigaciones: una investigación por el robo a Laura Sarabia y la otra por el Clan del Golfo. En esta última, supuestamentem estaban buscando a alias ‘Siopas’. En la teoría de Del Río, el patrullero, influenciado por una fuente manipulada por un fiscal, pidió interceptar telefónicamente a la niñera y a la empleada doméstica. Mientras tanto, en la investigación por el robo en Bogotá, la fiscal de ese caso, días después, solicitó la intervención, de manera legal, de las líneas telefónicas. Allí se dieron cuenta que ya las investigadas por el robo ya estban chuzadas el otro lado. Es decir, en Quibdó.

“Hay dos interceptaciones: Una interceptación ilegal que arranca el 31 de enero de 2023. Un día después de la denuncia. En esa investigación de Quibdó, hacen pasar a una presunta persona del Clan del Golfo como si fuera la niñera. Como si la niñera hiciera parte del Clan del Golfo, cosa que no es así. Esa gracia es una información que le entrega la fuente humana o una fuente humana a este patrullero de la Dijin. Ahora la gran pregunta es, ¿y quién le dio la información a la fuente humana? Tuvo que ser alguien que tenía información de lo que estaba pasando. Mi teoría es que fue el propio fiscal del caso de Quibdó quien hizo uso de la fuente humana para que quedara la trazabilidad de una interceptación”, dijo.

Según Miguel Ángel del Río la Fiscalía habría intentado engañar al patrullero en Chocó para que incluyera las líneas de las niñeras y así poder tener acceso a las llamadas y dar con el paradero del dinero extraviado a Sarabia. Asimismo, el abogado se preguntó por qué tendría tendrían los involucrados en el caso pedir a un patrullero en Chocó interceptar unas líneas ilegalmente, cuando podía hacerlo en Bogotá, legalmente.

“Que la señora Laura Sarabia y el coronel Dávila vayan a meter unas líneas al otro lado del país cuando las pueden interceptar legalmente a través de una noticia criminal abierta. Eso sí, eso sí es, eso sí es ilógico. ¿Quieren su sano juicio a través de un proceso penal legal que puede interceptar las líneas legalmente o se va al otro lado del país a interceptarlas ilegalmente? Eso, eso no lo defiende nadie. Y segundo, ¿por qué el fiscal del caso de Quibdó? Le hago esta aclaración. ¿Por qué el fiscal del caso de Quibdó? Cuando el patrullero solicita la cancelación porque no guardan relación, lo que dice el analista con el informe del patrullero el 3 de febrero, ¿por qué el fiscal del caso sigue escuchando las conversaciones durante seis días más? La cancelación la hace finalmente la fiscalía el 9 de febrero”, añadió.