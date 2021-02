Las confusas declaraciones de los tres presuntos implicados en la muerte de Ana María Castro

Mateo Reyes Gómez , Paul Naranjo Calvo y Julián Ortegón Mosquera fueron las últimas personas que vieron con vida a la joven Ana María Castro , el 4 de marzo del año pasado, tras salir de un bar ubicado en el norte de Bogotá.

Aunque se han conocido múltiples versiones de lo que supuestamente sucedió esa noche, y que han sido reveladas por el programa Séptimo Día, se conocieron las declaraciones que los tres jóvenes dieron a los investigadores del CTI que coinciden en varios aspectos, pero difieren en otros.

El primero en dar su versión fue Mateo Reyes, el joven universitario de 24 años, que cursaba decimo semestre para la época y contó que conocía a Ana María hace un año y solo eran amigos de fiesta.

Según Mateo, él fue el que invitó a Ana María Castro por WhatsApp a tomar unas cervezas ese día y se encontraron en el lugar conocido como zona 116 hacia las 6:00 de la tarde, en donde estuvieron hasta las 8:30 de la noche, momento en el que se trasladaron a un bar conocido como 'El Chupe' y después se encontraron con Paul Naranjo y Julián Ortegón.

De acuerdo con la versión del universitario, no recuerda muy bien lo que sucedió debido a que habían ingerido mucho licor, pero sí recuerda haber subido a la camioneta de Paul Naranjo, de la que, según él, fue bajado en la calle 80.

Alguno de los amigos me dice que yo no podía ir con ellos a la casa, entonces pararon, yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío, yo me subo al andén y Ana se queda hablando con los otros ocupantes del vehículo (...) Escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos (...) y de un momento a otro el que iba manejando el carro arranca y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla no sé si fue que quedó enganchada en el auto y cómo arrancó tan rápido Ana se cae al piso y se golpeó la cabeza Dijo Mateo Reyes

En la versión de Paul Naranjo, hacia las 11:00 de la noche entró con Julián Ortegón al bar conocido como 'Cantina' y al ver el comportamiento de Ana María con Mateo decide irse. Sin embargo, algo lo hace cambiar su decisión.

"Vi que Ana María como que quería irse y Mateo la halaba, no sé si estaban discutiendo, pero vi eso, yo le dije a Julián que se bajara y que le dijera Ana María que si la acercábamos a la casa para no dejarla por ahí volando (...) Yo le pregunté a Ana María que qué era lo que quería y ella me dijo que quería seguir tomando", afirmó Naranjo.

Paul les dijo a los investigadores que ante la petición de Ana María se bajaron del vehículo y volvieron a ingresa a uno de los bares de la 116, primero ingresa Mateo y Ana María, mientras él sacaba nuevamente la tarjeta del parqueadero y siguen tomando por algunas horas más.

Cuando salen de los bares de la 116, Mateo Reyes les propone venir a este sitio conocido como 'Secret' para seguir tomando, según Paul. Sin embargo, no quisieron ir porque supuestamente Julián Ortegón no tenía más dinero y prefirieron ir a la casa de Julián y seguir tomando.

Tanto Julián Ortegón como Paul Naranjo coinciden en que iban camino a la casa de Julián para seguir tomando, pero que por el comportamiento de Mateo y Ana María al interior de la camioneta les piden bajarse insistentemente.

Paul paró antes del Jumbo, había unos árboles y Paul le dijo que se bajaran y ni se inmutaron, les dijo otra vez ‘bájense de mi carro’ y yo me bajé, abrí la puerta de atrás y le dije bájense del carro, respeten a mi amigo eso no se hace, abrí la puerta y lo saco. Los agarré del brazo, primero Ana María y después Mateo, los bajé y después a subirse le dije a Mateo ‘respete que Paul es mi amigo’, me subí a la camioneta, nos fuimos y ellos ahí se quedaron y arrancamos hacia mi apartamento Afirma

Julián Ortegón también le contó a la Fiscalía que habría evidenciado una pelea entre Mateo Reyes con Ana María a la salida de uno de los bares y dijo que, al parecer, el universitario habría tenido algún comportamiento agresivo con la joven. Sin embargo, esto todavía es objeto de investigación de las autoridades.