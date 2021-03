Las contradicciones en caso de Sara Sofía: estas son las versiones originales de la mamá y su pareja

Se conoció el informe del investigador del CTI a cargo del caso de Sara Sofía que contiene la primera declaración que Carolina Galván , madre de la menor, entregó a las autoridades, en la que asegura que la menor habría fallecido al haber broncoaspirado:

“Yo estaba con la niña como a las 2:00 de la tarde, le di almuerzo (lentejas) después se quedó dormida. Yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución (...). Como a las 7:00 de la noche vi que no se despertaba, la moví varias veces y ya no se despertó. Vi que estaba morada y me asusté y la eché en un costal y la llevé al parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño”, aseguró la madre en una primera versión.

Sin embargo, el investigador relata que volvió a entrevistar a la mamá de la niña 12 días después, y la mujer le aseguró que habría vendido a Sara.

“Se entrevistó a Carolina, quien sigue con la versión de que regaló a la niña a una señora de un carro rojo, pero no tiene datos de la ubicación de la señora a quien le regaló la niña”, señala el investigador en su informe.

Versión que coincide con esta declaración de Nilson Díaz , pareja de Carolina Galván, quien la expresó de manera escrita de su puño y letra el pasado 4 de marzo.

“Carolina se fue a finales de enero con la niña bien, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal. Volví a ver a Carolina a principios de febrero con la niña (...). Tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito, le pregunté que si tenía algún dato de la persona que le había regalado la niña, ella me dijo que le había dado un número telefónico pero que lo había botado”, se lee en la declaración.

Noticias Caracol conoció que Nilson Díaz habría cambiado su versión y confesó que la niña murió el 27 de enero y que junto a su mamá la lanzaron al río Tunjuelo.

Otras de las pruebas en este caso son estas interceptaciones de los celulares de la pareja y también varias declaraciones de testigos y policías han atendidito el caso.