Las declaraciones de Mancuso que vinculan a gobierno Uribe en complot contra Corte Suprema

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, le manifestó a la Fiscalía, en una de sus versiones libres, dentro de su proceso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que en el año 2007 funcionarios y personas cercanas, del entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe, le propusieron que ayudara a conformar un pacto contra la Corte Suprema de Justicia.

En su extensa declaración, Salvatore Mancuso le narra al fiscal que Mario Uribe, primo del expresidente, y quien para la época se desempeñaba como senador de la República, le envió una razón: que no siguiera mencionando más a funcionarios del Gobierno y que cambiara sus declaraciones.

“Cuando yo salí con todas esas verdades me mandaron a la cárcel de Itagüí, algunos representantes del señor Mario Uribe y algunos representantes del Gobierno, me pidieron que por favor no siguiera mencionando, que los ayudara y cambiara mis declaraciones. Les dije que no podía hacerlo, que era mi compromiso con la verdad, en ese momento me colocaron de objetivo del Gobierno Nacional y fui desafortunadamente objeto de sus múltiples ataques”, dijo.

El postulado a la Ley de Justicia y Paz le narró a un fiscal: “me dijeron Salvatore, consíguenos unas pruebas de la vinculación que hayan tenido algunos miembros de la corte como Ramírez, nosotros necesitamos estas pruebas para poder atacar a la Corte Suprema de Justicia”, esto en una declaración del 13 de marzo de 2012.

Cabe recordar que en al año 2006, el entonces testaferro de Salvatore Mancuso, Giorgo Sale, estuvo en un evento con magistrados de la corte, donde le obsequió un supuesto reloj Rolex al magistrado Yesid Ramírez, expresidente de ese alto tribunal. Años después, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó esta investigación y nunca se comprobó que Sale tuviera relación con los magistrados, ni le hubiera hecho este regalo al magistrado Ramírez.

Según Mancuso, este tipo de razones se dieron en varias oportunidades cuando él se encontraba recluido, antes de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 2008.

“Hay una serie de pruebas documentales que puedo aportarles con relación al tema, también existen pruebas cuando un desmovilizado de las autodefensas llego a mí celda de Itagüí a decirme ‘te manda decir Mario Uribe, Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria y Bernardo Moreno que por favor le ayudes a conseguir unas fotos que existen con el magistrado Ramírez y otros magistrados con Giorgio Sale’”.

Mancuso , además, negó algún complot contra funcionarios del gobierno Uribe y manifestó que fue todo lo contrario, funcionarios de ese gobierno estaban conspirando contra él.

“No existe ningún complot en contra del expresidente Uribe ni de sus funcionarios. No existe ninguna empresa criminal, el complot existe de parte de ellos para callarme, para silenciar la verdad. Yo tengo pruebas documentales que corroboran que durante el transcurso de las negociaciones fui claro al decirle al Gobierno Nacional que estas verdades vinculaban a funcionarios del gobierno de Uribe, vinculaban a miembros de la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y multinacionales”, agregó.

El exjefe paramilitar relató que desde el gobierno de Álvaro Uribe recibió ataques por declarar situaciones que comprometían a funcionarios o personas cercanas en estos casos.

“Se vino un ataque por parte del Gobierno cuando decidí contar estas verdades, que de una u otra forma, vinculaban a funcionarios del gobierno del expresidente Uribe o a personas cercanas, dada la magnitud y gravedad de estas declaraciones. A mi familia la atacaron, le quitaron la seguridad y fueron ataques encarnizados contra nosotros, en la medida que ello se dio, el Gobierno dijo que estamos atacando a Uribe. Eso no es cierto. No ha habido complot contra ellos, el complot ha sido del gobierno anterior para que no se conozcan las verdades, y yo quiero contarles algunos pormenores”, dijo Mancuso.

Posteriormente, Mancuso reveló que estas personas cercanas a la presidencia le manifestaron que no se preocupara por cambiar su versión, ya que ellos “colocarían una corte ad-hoc”.

“Me dijeron que no me preocupara por ello, porque colocarían una corte ad-hoc y que esas pruebas las necesitaban justamente para instalar esa empresa criminal contra la justicia colombiana, para silenciarla, para poder tapar las vinculaciones del Gobierno”.

En medio de esta declaración, la Fiscalía le preguntó a Mancuso Gómez: “Usted dice que le hicieron advertencias sobre decir la verdad, ¿qué personas le hicieron esas advertencias?”

A lo que Salvatore Mancuso respondió:

“yo tengo unas grabaciones de las que le voy a hacer entrega señora fiscal. En el transcurso de estas diligencias donde el señor comisionado de Paz, en unas reuniones que adelantamos, él nos decía cómo manejan estas verdades”.

“Perdón, cuando usted habla de comisionado de Paz, ¿a quién se refiere?

, le preguntó el ente investigador y el exjefe paramilitar respondió:

Sigue relatando Mancuso, que un abogado de apellido Llorente le hizo la misma propuesta, que trabajara con él, pero Mancuso dijo que no estaba dispuesto a participar en eso y que a él lo juzgaría era la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta afirmación, la Fiscalía preguntó quién es el abogado Llorente y Mancuso respondió que fue abogado de él y que también enviaron a un hombre llamado Sergio González, amigo de Mario Uribe.

Como parte de la investigación del ente acusador, le preguntan a Mancuso, que significa una corte ad-hoc y que función tendría.

“Una corte ad-hoc que fuese afín a ese gobierno y que le permitiera alzar casos dentro de todos los procesos que posiblemente se adelantaran de las declaraciones que algunos desmovilizados venimos dando”, expresó.

Esta declaración está incluida junto a otras 40 versiones libres en la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en la que ordena librar orden de captura contra Mancuso con fines de extradición.