Las pruebas sobre supuestas coimas a los excongresistas Sandra Villadiego y Raymundo Elías Méndez

La Fiscalía presentó las pruebas que tiene contra Remberto Javier Amell Hernández, exalcalde municipal de Galeras, funcionarios y particulares, que se habrían concertado para quedarse con dineros de contratos para la pavimentación de las vías del municipio y por los que, supuestamente, entregaron el 15 % al exrepresentante a la Cámara por Córdoba Raymundo Elías Méndez Bechara y a la exsenadora Sandra Elena Villadiego, que gestionaban los recursos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

“Remberto Amell Hernández era el alcalde del municipio que direccionaba la contratación del mismo hacia unos contratistas que estuvieran dispuestos a pagar los porcentajes que pedían congresistas por la asignación de cupos para esos proyectos. El secretario de Planeación tenía el roll de estructurar el proceso de contratación estatal dentro del municipio, lo cual hacía de manera ilegal, desviada, irregular, pues era quien estructuraba los pliegos de condiciones acomodados a las empresas contratistas”, explicó la fiscal del caso.

Publicidad

Los cuatro capturados como presuntos integrantes de la organización son Remberto Javier Amell Hernández, alcalde municipal de Galeras para la época de los hechos (2016 - 2019); Carlos Eduardo Cueto Corrales, secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel, la particular cercana a la administración que elabora las propuestas para las licitaciones y Jorge Carlos Álvarez Rivero, el contratista beneficiario de millonarios contratos que habría pagado un porcentaje del 15% a congresistas.

Todos los procesados deberán responder por el presunto direccionamiento de tres licitaciones que sumaban cerca de 10700 millones de pesos. Se trata de la licitación 07 del 2017 y la 06 del 2017, del convenio 449; y la 02 del 2018 del convenio 479, convenios suscritos con el DPS, con la finalidad de que esta entidad financiara esos proyectos de pavimentación de vías del municipio.

Publicidad

Las pruebas

Una de las pruebas que tiene la Fiscalía para asegurar que el exrepresentante a la Cámara por Córdoba Raymundo Elías Méndez Bechara y la exsenadora Sandra Elena Villadiego son los congresistas que cobraron para hacer gestionar los recursos ante el DPS, son las visitas que hicieron al DPS meses antes del desembolso de los recursos.

Publicidad

“Raymundo ingresa donde Tatiana Orozco de la Cruz, entonces directora de la DPS, en varias oportunidades en el 2016, 7 de junio, 2 de agosto y 28 de dic, el ultimo ingreso coincide con el convenio interadministrativo celebrado en Galeras”, indicó la fiscal del caso.

“Ingresos de la señora Sandra Elena Villadiego, 9 entradas para el 2016. Igualmente, como solicita a María Andrea Agudelo las entradas diciendo que es senadora de la república, así aparece en todos sus ingresos. O sea, era en esa función, en esa investidura que ella iba al DPS. También en el año 2017, 2018 y 2019, se registran sendos ingresos por parte de Sandra Villadiego y aún más, se registran ingresos de quien sería su esposo, Miguel Ángel Rangel Sosa”, aseguró la delegada del ente acusador.

Publicidad



Incluso, la fiscal del caso se refirió a interceptaciones que hicieron al exalcalde Remberto Hernández, en las cuales quedaría claro que, por ejemplo, el encargado de cobrar los dineros que iban a la excongresista Villadiego, era su esposo, el también excongresista Miguel Ángel Rangel Sosa, salpicado por la denominada parapolítica.

Según la fiscal del caso, Rangel Sosa llama constantemente al exalcalde Remberto pero este no le contesta y en cambio, llama al contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero a decirle que su hermano Héctor Julio Álvarez, quien hoy colabora con la justicia, quedó de “entregarles” una vuelta a los “señores” y que aún no lo había hecho.

Publicidad

“En el informe, el investigador identifica que ese número pertenece al esposo de Villadiego, Miguel Ángel Rangel Sosa y que este no contesta llamadas. Pero qué ocurre después de las llamadas perdidas, pues Remberto llama a Jorge Carlos Álvarez, aquí presente y le dice que Héctor (su hermano) quedó de entregar una vuelta para los señores dueños de la otra vaina, que ya no sabe que decirle a ese señor. Jorge pregunta que cuántos papeles son y Remberto contesta que 30. Jorge indica a Remberto que no se preocupe, que le hace esa vuelta hoy mismo, que le va a cumplir, que le marca en la tarde a ver como hacen para verse. Y Remberto menciona a Jorge que esos manes no hacen sino llamarlo”, leyó la fiscal del caso.

El interrogatorio al hermano del contratista capturado

Publicidad

Una de las pruebas claves que tiene el ente acusador es un interrogatorio de Hector Julio Álvarez Rivero, hermano del contratista que fue capturado y quien está colaborando con la justicia en este caso de corrupción. Contó a la justicia que el exalcalde de Galeras le contó que el 15 % de los contratos iban para los dos excongresistas mencionados.

“Todos los cobros me los hacía a mí Remberto ya que mi hermano era el representante legal y me decía que tenía que darle ese dinero a Sandra Villadiego y él me decía que tenía que pagarle a ella, me insistía mucho en eso. Mi hermano Jorge empezó a cumplirle a Remberto con los montos que ellos ya habían acordado para pagarle a Sandra Villadiego”, dijo en el interrogatorio.

Publicidad

“Jorge Álvarez Rivero, en el 2017, en el municipio de Sincelejo, ofreció dineros a Remberto Hernández, alcalde de Galeras, para que direccionara licitaciones a su favor, dadivas indebidas que, a su vez, el alcalde debía pagar a los congresistas Raymundo Elías Méndez Bechara y Sandra Elena Villadiego y manejar en sociedad la ejecución de contratos para que Remberto pudiera tener manejo sobre los recursos del mismo y cumplir con los compromisos con los senadores”, dijo la fiscal.

Por los hechos la Fiscalía compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue las presuntas actuaciones ilícitas de los congresistas.

Publicidad

Escuche esta en Meridiano BLU: