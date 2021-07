Las reinas no pueden ser destituidas sin un debido proceso: Corte Constitucional

Las reinas de belleza tienen derecho a ser escuchadas, así lo determinó a través de un fallo de tutela la Corte Constitucional en el caso de Eva Moreno , elegida en el 2019 como reina de Santander, quien consideró violados sus derechos al buen nombre por unos videos que terminaron destituyéndola del concurso.

En diálogo con BLU Radio, Moreno dijo que vio afectada su dignidad.

“Todo fue por el video que salió que yo era prepago, un video normal común y corriente, dijeron que era yo era una prepago y para esas personas fue fácil difamar mi nombre y asegurar que yo era eso, que yo trabajaba en eso. Sin conocerme, sin conocer a mi familia, sin conocer en qué me desenvuelvo entonces eso me pareció realmente grave porque no solo me afectan a mí, sino a todas las personas que me rodean, a mi familia, tal vez mis contratos de modelaje, mi universidad”, aseguró.

En uno de los videos se ve cómo Eva baja de un vehículo junto con otras jóvenes y por eso el concurso la destituyó, porque, según ellos, se violó esa parte del reglamento. “No haber posado para fotografías o videos desnuda, semidesnuda, o en poses lascivas, en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas en cualquier medio de comunicación, incluso en medios de comunicación personal”.

Eva relata que la sacaron sin darle la oportunidad de aportar pruebas o de refutar los videos.

“Los de acá del comité decían: “no es que usted tiene esto, mire los chismes y no podemos pasar una hoja de vida así en el Concurso Nacional de Belleza porque queda mal Santander, quedamos mal nosotros”. Ellos se lavaron las manos porque querían quedar bien ellos, pero no les interesó cómo quedé yo, cómo quedé psicológicamente, cómo afectó mi familia y cómo me afectó a mí como mujer porque yo recibí muchísimo odio”, agregó.

El caso llegó a la Corte Constitucional que determinó que las reinas de belleza tienen derecho a ser escuchadas y sostuvo que entre privados se debe respetar del debido proceso, más aún cuando se tiene la potestad de sancionar.

Dice la Corte: “esta corporación ha precisado la exigibilidad del derecho al debido proceso en las relaciones entre particulares, sobre todo en los escenarios en los que estos fungen como organismos o sujetos que se hallan en la posibilidad de aplicar sanciones o castigos, deben respetar los contenidos mínimos del debido proceso y, en todo caso, la facultad de sanción debe ser ejercida de forma razonable y proporcionada”.

Ante esto la Corte señaló: “la entidad accionada desconoció el derecho fundamental al debido proceso de Eva Alejandra Moreno, al no darle la oportunidad previa de presentar descargos, de defenderse ni de presentar pruebas adicionales o controvertir aquellas que dieron lugar a la anulación de su elección”.

Eva señala que, aunque el fallo se dio dos años después, es un logro que limpia su nombre y asegura que las reinas deben ser escuchadas frente a esa situación que es frecuente.

“Es que una reina tiene derecho a hablar, decir qué pensamos, qué opinamos respecto a tal vez a las reglas o respecto a lo que nos están imponiendo nosotros tenemos derecho hablar porque nosotros también somos seres humanos”, puntualizó.

La Corte cuestionó que en los reglamentos para las reinas se usen expresiones como “poses lascivas” que conceden a quien impone la sanción un margen desproporcionado al no existir exactitud de la falta.