Corte Constitucional anula la elección de Ángela María Robledo como representante a la Cámara

La Corte Constitucional anuló la elección de Ángela María Robledo como representante a la Cámara.

Esta determinación se da al revisar una acción de tutela presentada por la representante Robledo. La Corte Constitucional confirmó una decisión del Consejo de Estado, que anuló su elección por doble militancia.

La decisión se da con una votación de 5 a 4, la corte tuvo que llamar un conjuez para analizar la situación.

La Sala Plena de la Corte Constitucional respaldó la decisión de la Sección Quinta que anuló la resolución del CNE en la cual se le otorgó la curul en la Cámara a Robledo, indicando que debió renunciar al Congreso un año antes de inscribirse a la Vicepresidencia.

Además, que hay una prohibición de doble militancia y que por esa situación debe salir, porque, en este caso, se violó la norma.

Publicidad

Robledo llegó al Congreso por cuenta del estatuto de la oposición que contempló que quienes lograran la segunda votación, en este caso Gustavo Petro y ella, podrían ocupar dos escaños en el Congreso de la República lo que para muchos fue cuestionable pues Robledo no renunció al Partido Verde.

5 - 4 la votación de @CConstitucional que me quita de nuevo la curul.Fallo que respeto pero me produce enorme trisreza y desconcierto.Un golpe a la Oposición y a la democracia porque se afectan inhabilidades a Presidencia / Vicepresidencia que son taxtativas en la Constitución — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 1, 2021

La congresista interpuso una tutela ante el mismo Consejo de Estado señalando que no se tuvo en cuenta que llegó a la Cámara no por haberse presentado al Congreso en las urnas, sino por el estatuto de oposición lo que para la corte no es de recibo pues en este caso hubo violación a la Constitución por estar en dos partidos al mismo tiempo.

Robledo envió un comunicado refiriéndose al tema y asegurando que siempre ha sido respetuosa de la Corte Constitucional y de sus fallos y "esta no será la excepción".

Este es el comunicado:

Publicidad

Escuche la información en el audio adjunto: