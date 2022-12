Legalizan captura de policías involucrados en el asesinato del primo de Iván Cepeda

Este miércoles una juez de la República legalizó la captura de los coroneles William Eduardo Sánchez, Carlos Andrés Mora, el mayor Óscar Alberto Rojas, el capitán Bruno Yesid Lozano, y de ocho patrulleros, implicados en lo que sería un nuevo 'falso positivo'.

Publicidad

La víctima del hecho es el profesor Francisco Javier Ocampo, primo del senador Iván Cepeda, asesinado en confusos hechos el 4 de agosto de 2013, junto al patrullero Olmer Oliveros Blanco.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Aurelio Bernal, reveló que el propio director de la Policía Nacional, entregó al coronel Sánchez, a la Fiscalía.

Publicidad

"El señor brigadier general Penilla informa al general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional, y se comprometió a presentar personalmente y de inmediato al teniente coronel William Sánchez en las instalaciones del búnker de la Fiscalía", afirmó el fiscal.

Publicidad

La defensa de las víctimas desvirtuó que la muerte haya ocurrido en medio de un enfrentamiento.

"Estamos convencidos, si, de que se trató de una ejecución extrajudicial", dijo el abogado Danilo Guarín.

Publicidad

Mediante exámenes técnicos y científicos, se habría demostrado que el docente no portaba un arma de fuego, pues no se hallaron rastros de pólvora en sus manos, y la trayectoria de los impactos recibidos, no correspondería a un enfrentamiento, pese a la versión inicial entregada por la Policía Metropolitana, al mando en aquel entonces del general Fabio Castañeda.

Publicidad

"Se enfrenta con la Policía y aparece una pistola nueve milímetros, la cual manifiestan, el occiso la llevaba. Allí aparecen otros elementos personales, como ropa, documentos y un panfleto de un grupo, de una banda criminal", señaló el oficial en declaraciones entregadas el 6 de agosto de 2013.

Los patrulleros deberán responder, además, por el delito de homicidio agravado. La imputación continuará este jueves 10 de agosto.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad