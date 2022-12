Leonidas Bustos puso el 90 % del personal de la Fiscalía: Hilda Niño

La detenida fiscal de Justicia y Paz Hilda Yaneth Niño, investigada por presuntamente haber favorecido al exparamilitar Orlando Villa Zapata, aseguró que el exmagistrado Leonidas Bustos puso el 90 % del personal de la Fiscalía.

"Lo sostengo, lo conozco y a mí no me pueden negar esa situación porque yo era la segunda a bordo en la dirección de Justicia Transicional y así se lo manifesté a la Fiscalía con planta en mano", explicó.

También dijo que entre los puestos que Leonidas Bustos en la Fiscalía están Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo (ambos investigados) y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

"Bustos siempre ha tenido poder absoluto en la Fiscalía. El doctor Luis Gustavo Moreno, a quien yo no conozco, fue puesto por Leonidas Bustos. Él no puede negar algo que todos sabíamos al interior de la Fiscalía", dijo.

Dijo además que en su contra hubo acoso sexual y que detrás de su caso hay intereses poderosos.

"Aquí vienen temas desde el año 2013 incluso hasta de acoso sexual en mi contra y conocidos por la Fiscalía General y hay personas que se van sumando a lo que me está pasando. Yo pensé que la administración del doctor Perdomo, y digo de él, a mí me iban a trasladar o me iba a echar, pero no mandarme a una cárcel", aseguró.

Además, la fiscal manifestó que su vida corre peligro donde está recluida.

"La directora de la cárcel donde estoy a los tres días de llegar me dijo que a mí me iban a matar, que no podía recibir la comida de la cárcel eso reposa en un acta de policía judicial", añadió.

La fiscal entregó estas declaraciones tras el reinicio del juicio en su contra.

En la diligencia su defensa recusó a los magistrados de la Corte, pues afirma que ya fue prejuzgada cuando los magistrados conocieron el proceso del exparamilitar Orlando Villa Zapata y el del exparamilitar Manuel Mejía Múnera, uno de los mellizos que también estuvo en el despacho de Niño.

Hilda Niño está detenida desde junio en el patio ocho de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

