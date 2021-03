Lo único que Carolina Galván tenía de Sara Sofía: una foto que dejó con sus pertenencias

Aún sin pistas del paradero de Sara Sofía , y que su madre hubiera confesado que la niña habría muerto y posteriormente la tiró a un caño, se siguen descubriendo detalles de esta triste historia.

BLU Radio pudo conocer que en el paga diario donde vivió Carolina Galván por el último mes, en el sector de Patio Bonito, fue hallada una única pista de la existencia de Sara Sofía: una fotografía, tipo carné, 4 x 4, de las que usualmente se guardan en la billetera.

En la imagen se ve a Sara Sofía en toda su inocencia, con un saco manga largo azul, al parecer, con una flor en su pecho, sus característicos ojos grandes y azules, dos moñas en su cabello y su mirada atenta a la cámara.

La fotografía fue encontrada por la administradora del paga diario, la mujer cuenta que días antes de que Carolina se fuera del lugar se había atrasado con los pagos, eran $24.000 pesos diarios.

Publicidad

Las últimas veces que la vio le cobró la deuda, sin embargo, la respuesta de Carolina a esta mujer era que no tenía dinero y no le podía pagar. Al paso de los días, Carolina no volvió más.

Así que la administradora decidió sacar las pertenencias de Carolina en una bolsa de basura, sin embargo, las revisó antes de botarlas y, en una chaqueta, encontró la imagen de Sara Sofía.

Ella la guardó y continuó sacando todo lo de Carolina, nos contó que no había ropa, teteros, alguna moña o algo característico que pueda tener una mamá de su pequeña hija de 2 años de edad.

La imagen que aún guarda la administradora, al parecer sería lo único que acompañó a Carolina Galván de su hija después de su extraña desaparición.