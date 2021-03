El rompecabezas del caso Sara Sofía: cronología y detalles sorprendentes de su desaparición

Este lunes, el país se sacudió por las revelaciones en BLU Radio de Ximena Galván, tía de la niña Sara Sofía. Hasta entonces, el caso de la desaparición de la niña de 2 años, se había movido en redes sociales sin mayor atención de la opinión pública y las autoridades.

El escabroso relato de los hechos dejó sin aliento a millones de colombianos, que aún no dan crédito a la versión del horrendo final que pudo tener la pequeña; rubia y de ojos claros, cuyo cuerpo terminó, supuestamente, en un caño del sur de Bogotá.

Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019, tras un embarazo que la mamá intentó ocultar hasta último momento. “Desde que la niña nació, Carolina (Galván) –la mamá–, no le demostró afecto. La mayoría de las personas se daban cuenta, que no tenía ese rol de estar pendiente de su hija”, sostuvo.

En el aparte más emotiva de la entrevista con la tía de Sara Sofía, ella reveló que ella como Carolina Galván fueron víctimas del abandono de su mamá. En ese momento, la mujer rompió en llanto.

“A nosotros no nos crio nuestra mamá, yo le decía a ella, Carolina, quiera a su hija, yo quiero a mis hijos tanto a pesar de que no tuvimos una mamá. No tuvimos una mamá, pero mi papá nos crio con mi abuela paterna”, reveló.

¿Tardía acción de las autoridades?

Pese a que la desaparición había sido reportada a la Fiscalía con casi un mes de antelación, el 19 de febrero, el caso tuvo su primer detonante el 15 de enero, cuando Carolina Galván, la mamá de la menor, se la llevó del hogar de Ximena, su hermana.

“Yo le entregué la niña a mi hermana el 15 de enero, desde entonces no la volví a ver. El 23 de enero ella me la pasó al teléfono, la escuché, estoy segura que era ella. Desde ahí no sé nada”, contó.

Según la tía de Sara Sofía, la salida de la pequeña de su hogar se dio en buenos términos con su hermana y no le pasó por su cabeza que semanas después la familia estuviese pasando por la tragedia.

“Yo no puse ninguna denuncia porque ella se lleva a la niña bien de la casa. No me imaginé que fuera a hacerle daño o que pasara algo”, dijo Xiomara.

“¿Por qué no se habían encargado las autoridades?, la verdad no sé. Me dijeron que había más casos. No le daban prioridad al caso de mi sobrina, sabiendo que mi hermana estaba manifestando eso. Yo pongo la denuncia el 19 de febrero”, afirmó la mujer en otra entrevista con BLU Radio.

Xiomara Galván aseguró que recibió versiones de varias personas, en el sentido de que su hermana se dedicaba al trabajo sexual.

¿Qué pasó con la niña?

Las hipótesis sobre el paradero de Sara Sofía son dos, en líneas generales. La primera, es que la pequeña murió de manera súbita después de recibir alimento, al parecer por la fuerza. Según la narración de Marisela, una mujer que entabló amistad con Carolina Galván, el deceso se produjo en la última semana de enero.

Su muerte, según refiere Marisela con base en un relato que le habría hecho la mamá, se dio cuando dormía.

El fallecimiento de Sara Sofía Galván se habría producido, según este relato, en la última semana de enero. En una de las cuentas de Facebook de Carolina Galván está la que sería la última foto de Sara Sofía viva.

"La niña todos los días que ella la tenía lloraba mucho y llamaba 'Nina'. Ella no comía, no dormía tranquila ni nada. El 28 de enero le dieron comida a la niña, la acostaron, cuando la fueron a despertar estaba tiesa y morada. A ellos les dio miedo, a ella y a Nilson y optaron por meterla en una bolsa, después en una caja y la lanzaron al caño", narró Marisela en Mañanas BLU.

Entonces, según Marisela, la mamá de la niña y su entonces pareja, Nilson Díaz, envolvieron el cuerpo en una cobija, lo metieron en una caja y lo abandonaron en el río Tunjuelito.

La mujer aseguró que entre Marisela y Nilson Díaz se hicieron una promesa inquebrantable tras la muerte de la pequeña.

“Ella me cuenta que él no la podía dejar porque hicieron una promesa, porque cuando se murió la niña él estaba con ella. Le dijo que no la iba a abandonarla nunca y que por eso no la podía dejar”, aseguró la testigo.

Otra versión la dio Nilson Díaz, que la mamá de Sara Sofía le confesó en un parque que la menor se le murió. El hombre asegura que no le ayudó a Carolina Galván a deshacerse del cuerpo.

La otra versión que dio Carolina Galván sobre el paradero de Sara Sofía es la de la supuesta entrega de la pequeña a una mujer que se desplazaba en un carro de color rojo que circulaba por el sector de Abastos.

Sin embargo, sobre las afirmaciones de Nilson Díaz hay varios cuestionamientos y reticencias, especialmente por parte de Xiomara Galván, quien aseguró que él le confesó que estuvo dedicado al proxenetismo.

Hasta el momento las autoridades no han revelado cuál de las hipótesis es la verdadera ni la más probable. Este viernes, BLU Radio pudo establecer que las autoridades suspendieron las labores de búsqueda en el río Tunjuelito, donde se supone que estaría el cuerpo de la pequeña.