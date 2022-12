Los mensajes de WhatsApp entre ‘Caliche’ y Juan Carlos Monsalve en proceso de Uribe

-compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve-, le insinúa que cambien su versión en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe sobre supuestos nexos con grupos paramilitares en Antioquia.Los audios concuerdan con la carta que envió elEn uno de esos audios, ‘Caliche’ advierte que lo contactaron para que hablara con Monsalve,yo sé que usted habla con fulano de tal porque hay un amigo mío que se llama Don Rodrigo y él le contó’ y a mi llegaron hoy precisamente y me dijeron por qué no habla con el señor a ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo de que ese man lo que está hablando es mierda, o sea,En el consecutivo de audios por WhatsApp, que está en poder de la Corte Suprema, se advierte que ‘Caliche’, quien pese a ser un emisario, defendía la forma de que le brindaran beneficios jurídicos a Monsalve. En ellos,lo contactó para que intercediera para que Monsalve concretara el video o material que sirviera para que hablara que el senador Iván Cepeda.que lo que está hablando es mierda”, indica uno de los audios.En los audios ‘Caliche’ cuestiona que tampoco haya cumplimientos por parte de al parecer, el presentante Prada,

para que Monsalve accediera a beneficios.

“Yo lo que le dije, pero qué garantías le dan aquí al señor yo quiero es que a ese señor me lo saquen ya, esa maricadita de que ya y no sé qué, y no sé cuándo y nunca salieron con nada”, dice Caliche.Dentro de los apartes revelados, alias ‘Caliche’ nombra al abogado Jaime Granados“Esos hijuep… están a lo que yo les diga, cuando se los diga señor”, se dice en otro aparte.Los audios, que fueron revelados por El Espectador, hacen parte de varias grabaciones que tiene la