Los temas pendientes de la justicia en el holocausto de Palacio

Blu Radio conoció el expediente de la Fiscalía sobre el caso del holocausto del Palacio de Justicia, que cumple 33 años.

El documento revela que tiene nueve líneas de investigación sobre los hechos. Estos son los pendientes del proceso:

Publicidad

-La situación jurídica de los militares vinculados por la desaparición forzada y homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas. En los próximos días, los investigadores resolverán la situación de los militares vinculados a esta línea.

Según los fiscales del caso, están esperando que “lleguen los informes periciales realizados a sus restos óseos que, entre otros, buscan determinar la naturaleza y composición de la esquirla hallada al explorar de manera técnico-científica los restos óseos de la víctima”.

Se trataría de una evidencia determinante para el avance exitoso de la investigación penal. “En punto de ratificar o desvirtuar algunas de las hipótesis que se ensayan sobre la forma como murió la víctima”, advirtieron.

-Decidir si abre o no una investigación por homicidio y desaparición de los integrantes del M19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia, vinculando a los 13 militares mencionados del Charry Solano.

Publicidad

Sobre este punto, según la Fiscalía, no puede tomar ninguna decisión de fondo hasta que no concluya las labores de identificación de los cuerpos de las personas del M19 que participaron en la toma del Palacio, “pues sólo un análisis total de los cuerpos de los guerrilleros asegurará el buen curso de la investigación por dichos crímenes y dará cuenta si hubo sistematicidad en las muertes violentas (ejecuciones extrajudiciales) pues sobre este aspecto hoy sólo se tiene el indicio, pero no una prueba determinante”.

Los fiscales aseguran que esperan que con la ubicación de los familiares de los 12 guerrilleros a los que hacen falta por tomar muestras de ADN se concluya el capítulo de identificación de los cuerpos de estas personas y se avance en la investigación penal.

Publicidad

Aseguran que es necesario que los representantes del colectivo faciliten un acercamiento con ellos a fin de tomarles muestras de ADN que permitan agilizar las identificaciones de los cuerpos.

-Las torturas de las que fueron víctimas, entre otros, Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson, estudiantes del Externado que estaban en el Palacio de Justicia durante la toma.

El 28 de noviembre la Fiscalía ordenó continuar con 13 indagatorias que fueron ordenadas en octubre del 2015. Éstas se llevaron a cabo entre 15 de enero y el 30 de enero de 2018. El único que está pendiente de presentarse a la indagatoria es el exsargento Bernardo Alfonso Garzón.

-Desaparición de los 11 empleados de la cafetería del Palacio. Tres bloques se han adelantado: el primero, diligencias de entregar digna; el segundo, exhumaciones, y el tercero, las reuniones celebradas con los familiares de las víctimas, sus representantes y demás organizaciones.

Publicidad

-La desaparición de los integrantes del M19 que participaron en la toma y posterior retoma del Palacio.

En febrero de este año, la Fiscalía ordenó buscar a los 11 familiares de los 11 guerrilleros desaparecidos hasta el momento con el fin de obtener un perfil genético y cotejarlo con restos en poder de Medicina Legal.

Publicidad

-Desde el 28 de junio de 2017, cuando el despacho empezó a trabajar el expediente, han encontrado los restos de dos desaparecidos de la cafetería del Palacio: Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán.

Así las cosas, han hallado e identificado los restos de seis de los once desaparecidos por los que fue condenado el Estado colombiano: Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo.

-El 23 de noviembre de 2017 y el 30 de enero de 2018 Eduardo Carreño solicitó abrir una investigación por la desaparición de quienes participaron en la toma. Solicitó vincular penalmente a Jesús armando Arias, Rafael Hernández López, Celso Suárez Martínez, Rafael Zamudio, Edilberto Sánchez, Oscar William Vázquez, Luis Fernando Nieto Velandia, Ferney causa ya, Antonio Ruiz Jiménez, Víctor Delgado Mallarino, Miguel Alfredo Masa Márquez y el expresidente Belisario Betancur.

-También continúan desaparecidos los restos del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez; los de la trabajadora de la cafetería, Gloria Estela Lizarazo; la visitante del palacio Gloria Anzola de Lanao, y los restos de la guerrillera del M19 Irma Franco Pineda.

Publicidad