Luces y sombras en el primer año de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía

En un año, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha mostrado avances en los casos de corrupción, ha anunciado investigaciones y con moderación obtuvo buena imagen entre la clase política, con algunas excepciones.



También se ha enfrentado con algunos sectores del Gobierno en cuanto a modificaciones del sistema judicial se refieren, entre los que se encuentran el ministro de Justicia, el equipo negociador de Paz con las Farc por temas del reporte de bienes y la Justicia especial para la Paz.



A continuación, BLU Radio hace un recuento de las decisiones más importantes y los retos que aún debe enfrentar.



Justicia Especial para la Paz



El fiscal Néstor Humberto Martínez, ha llamado la atención sobre la Justicia Especial para La Paz al considerar que existe un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y el nuevo sistema acordado con las Farc. Ha dicho que se deben establecer límites, así como los integrantes de las Farc que hayan cometido delitos después del primero de diciembre no deberán ser cobijados por la JEP. Lo mismo que los bienes que no sean reportados serán objeto de extinción de dominio y podrían ser investigados.



Odebrecht



El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que la multinacional Odebrecht pagó en Colombia “más de 11 millones de dólares para conseguir contratos públicos”. Han pasado diez meses desde que se destapó el escándalo y a la fecha la Fiscalía encontró que la cifra pagada en sobornos supera los 84 mil millones de pesos, un empresario ya fue condenado, otros ocho están presos y más de 30 están pendientes de imputación de cargos. Y también se vinculó al funcionario de más alto rango del Gobierno en estos hechos, se trata del director de la agencia Nacional Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Está pendiente los avances en el proceso de la exministra Gina Parody y la exministra Cecilia Álvarez por el otrosí que se firmó en la Ruta del Sol 2, y finalmente, resultados sobre los millonarios aportes de Odebrecht a las campañas políticas en Colombia, pues a la fecha se han cumplido entrevistas e interrogatorios, pero está parte de la investigación no línea tiene resultados concretos.



Bolsillos de Cristal



El programa de Bolsillos de Cristal es la bandera del fiscal general Néstor Humberto Martínez para combatir el delito que considera es el que más afecta a los colombianos, la corrupción, en el desarrollo de estas investigaciones han quedado al descubierto diversas modalidades de robo de los dineros públicos, para un total de 100.848 investigaciones penales por diferentes hechos de corrupción en Colombia.



De esta cifra están siendo investigados 20 gobernadores y 230 alcaldes en desfalcos que ascienden a más de 450 mil millones de pesos.



Depuración de la Fiscalía



Según fuentes de la Fiscalía, cada mes cinco fiscales han resultado investigados en casos de corrupción.



Uno de los casos más recientes es el del capturado director de la unidad anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quién está a puertas de la extradición a Estados Unidos por pedir sobornos al exgobernador Alejandro Lyons y archivarle los procesos que se adelantan en su contra por casos de corrupción.



Otro caso llamativo es el de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, quien fue señalada de tener vínculos con paramilitares.



Las investigaciones arrojaron que Niño Farfán recibió más de 400 millones de pesos del exparamilitar Orlando Villa con el fin de salir bien librado en su proceso judicial. Está pendiente de condena el exfiscal Rodrigo Aldana también quien fue señalado de recibir dinero, del exsenador Otto Bula con el propósito de favorecerlo en el caso Odebrecht.



A la fecha son más de 65 fiscales los que han sido removidos de sus cargos este año, por investigaciones penales que se adelantan en su contra.



Le puede interesar: MinInterior exige que Farc respete al fiscal Néstor Humberto Martínez.



La reforma criminal



En el Congreso ya fue presentado el proyecto con el que la Fiscalía busca mejorar la capacidad para enfrentar hechos de corrupción por eso están contempladas ideas como: penalizar la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.



Se sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.



Se penaliza a los profesionales (contadores, revisores y jefes de control interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícito.



Se proponen penas privativas de la libertad para los delitos en los que se divulguen documentos e información reservada, o se utilice indebidamente información privilegiada o asunto sometido a reserva, que en la actualidad son sancionados con multa.



El caso Yuliana Samboní



En la memoria de los colombianos está el caso del secuestro, tortura, violación y asesinato de la pequeña Yuiliana Samboní de 7 años.



En tiempo récord las autoridades capturaron y lograron la condena a 51 años de prisión contra Rafael Uribe Noguera, por los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple, todos en condición de agravados.



Una de las críticas que recibió la Fiscalía fue la labor de las autoridades en las primeras horas del crimen, ya que los investigadores del CTI llegaron al apartamento tres horas después del asesinato. Sin embargo, se ordenó una investigación para confirmar si hubo alteración de los hechos. Los hermanos del agresor, Francisco y Catalina Uribe, fueron llamados a juicio por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento en calidad de coautoría.



Según la Fiscalía, los hermanos Uribe Noguera eliminaron llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp luego de enterarse del crimen cometido por su hermano.



Le puede interesar: Plinio Olano, ratificado como director de la FND pese a vinculación con Odebrecht.



Las deudas de Martínez



No todo es color de rosa, hace un año cuando tomó posesión el fiscal Néstor Humberto Martínez, anunció varias propuestas que siguen en el papel: Propuso crear una nacional Anticontrabando en la Fiscalía, de la que no se conoce propuesta alguna; la creación de una Comisión contra el delito financiero, para acompañar denuncias como las de la Contraloría.



Otro punto de gran importancia y que no ha sido creado es la conformación de un grupo élite dirigido a desmontar las organizaciones criminales y rastrear sus bienes. Actualmente existen 3.815 estructuras criminales y en los últimos años fueron capturadas 10.165 integrantes de estas bandas.



Además de lo que ha sido calificado como un error y por el que le han pedido apartarse de las investigaciones del caso Odebrecht. El senador Jorge Robledo, cuestionó la afirmación de principio de año cuando Martínez reveló que había posibilidad de corrupción en el caso de Navelena, sociedad en la que Odebrecht tiene el 87 %.



Y en la que NHM Abogados, como se denominaba la firma de asesoría jurídica del hoy fiscal, entregó un concepto a la concesionaria Ruta del Sol y el hijo del fiscal, Néstor Camilo Martínez, entregó otro concepto de 26 páginas a Navelena, encargada de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, para que lo presentara a los bancos. Y tiempo después el mismo fiscal anunció una apertura de una investigación por las irregularidades en el préstamo que hoy tiene a cerca de seis funcionarios del Banco Agrario respondiendo ante la justicia.



Sin duda, aún el país, sectores políticos, esperan que el fiscal Néstor Humberto Martínez, dé explicaciones sobre el nombramiento del capturado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.



Algunas de las preguntas por resolver es ¿Quién le recomendó a Moreno?, ¿Por qué razón lo nombró en ese cargo si le faltaba experiencia?, ¿Pagó un favor a la Corte con el nombramiento?



Varios analistas han calificado el episodio cómo "fracaso gravísimo" por el que debería renunciar.





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad