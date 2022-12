Lyons contó cómo Gustavo Moreno exigió $10 mil millones a Musa Besaile

BLU Radio conoció parte de la declaración juramentada de Luis Ignacio Lyons en la que detalla cómo su defendido en ese entonces, Musa Besaile, fue sobornado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno, que le exigía la cifra de 10mil millones de pesos.



En la misma, detalla que se logró el acuerdo de pago de 2 mil millones de pesos para que no se ordenara la captura del senador cordobés.



A continuación la transcripción:



"El doctor Jose Francisco Ricaurte sale, y el doctor Musa se viene para acá para donde yo estoy. Se despide del doctor Moreno y me comenta entonces que le han solicitado inicialmente la suma de 10 mil millones de pesos y que logró que entregando 2 mil millones pues la orden de captura contra el no se producía... era muy difícil para el en ese momento saber qué hacía”.



Según pudo conocer Blu Radio, Leónidas Bustos objetó el 70% de las preguntas que Edward Rodríguez, representante investigador formuló a Luis Ignacio Lyons.



