Magistrado Ibáñez pidió a Colpensiones copia de los conceptos de Héctor Carvajal sobre pensional

Blu Radio conoció un auto de cinco páginas que salió del despacho del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, dirigido directamente a Colpensiones, en el cual se solicita copia de los conceptos que emitió el hoy también magistrado de la Corte, Héctor Carvajal, sobre la ley de pensiones que es objeto de estudio por parte del alto tribunal.

En el auto, la Corte ordenó solicitar a Colpensiones los conceptos jurídicos que el entonces contratista Héctor Carvajal habría elaborado sobre la ley de pensiones, así como los documentos mediante los cuales se le pidió emitir esos análisis y los informes de supervisión de los contratos 070 de 2024 y 005 de 2025.

Concretamente, lo que está pidiendo el magistrado Ibáñez es el concepto de intervención sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional y el concepto jurídico respecto a la aplicación de un artículo de dicha ley.

Carvajal fue recusado por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, con el argumento de que debía ser apartado del debate por haber emitido estos conceptos.



Incluso, la Corte Constitucional, a través del despacho de su presidente, pidió al jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, Jorge Eliécer Morales Acuña, certificar las fechas y horas de entrega de dichos conceptos y allegar los soportes correspondientes.

Colpensiones tendrá cinco días para remitir esta documentación al alto tribunal, con el fin de continuar con el trámite y definir si Carvajal será apartado o no de la discusión sobre una de las reformas de mayor interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.