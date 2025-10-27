Colpensiones anuncia gran descuento en tiquetes para pensionados y afiliados en esta fecha

La aerolínea JetSmart, en alianza con Colpensiones, anunciaron un importante beneficio económico para los colombianos afiliados o pensionados que quieran viajar a distintos destinos tanto nacionales como internacionales.



Fechas de descuentos en tiquetes para afiliados de Colpensiones

Se trata de un descuento del 30 % en tiquetes para personas que compren del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2025. Los viajes están programados hasta el 19 de marzo del 2026, siempre y cuando la reserva sea con al menos 7 días de anticipación.

Tenga en cuenta que el 30 % de descuento aplica a tarifas base regulares, y el 10 % a tarifas promocionales. Sin embargo, en determinadas fechas este beneficio varía teniendo en cuenta la alta demanda. Estas son las fechas donde los descuentos serán únicamente del 15 %:



Desde el 31de octubre al 3 de noviembre.

Del 14 al 17 de noviembre.

Desde el 15 de diciembre al 15 de enero de 2026.

Desde el 13 hasta el 18 de febrero de 2026.

Avión de la aerolínea JetSmart. Instagram: jetsmart_colombia

Paola Palmariny, vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones destacó que: “En Colpensiones, seguimos creando oportunidades valiosas que permitan a nuestra comunidad disfrutar de experiencias únicas, aprovechar su tiempo libre, conectarse con sus familiares y explorar nuevos lugares".



¿Dónde puedo viajar con los descuentos en tiquetes de JetSmat?

Tenga en cuenta que este beneficio podrá ser utilizado en cualquier destino nacional o internacional de JetSmart.

En Colombia, estos son algunos de los destinos que opera JetSmart: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés.



Persona contando billetes. Foto. Blu Radio

Además, recuerde que a través de AAdvantage podrá redimir y acumular las millas de sus vuelos para acceder a diferentes beneficios.

“Estamos convencidos de que viajar transforma vidas. Por eso, alianzas como esta con Colpensiones nos permiten acercar aún más a los colombianos a experiencias de viaje seguras, convenientes y a precios que realmente marcan la diferencia”, dijo Carolina Ruiz, gerente Comercial de JetSmart en Colombia.