Colpensiones anuncia gran descuento en tiquetes para pensionados y afiliados en esta fecha

La aerolínea JetSmart, en alianza con Colpensiones, anunciaron un importante beneficio económico para los colombianos afiliados o pensionados que quieran viajar a distintos destinos tanto nacionales como internacionales.
Fechas de descuentos en tiquetes para afiliados de Colpensiones
Se trata de un descuento del 30 % en tiquetes para personas que compren del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2025. Los viajes están programados hasta el 19 de marzo del 2026, siempre y cuando la reserva sea con al menos 7 días de anticipación.
Tenga en cuenta que el 30 % de descuento aplica a tarifas base regulares, y el 10 % a tarifas promocionales. Sin embargo, en determinadas fechas este beneficio varía teniendo en cuenta la alta demanda. Estas son las fechas donde los descuentos serán únicamente del 15 %:
- Desde el 31de octubre al 3 de noviembre.
- Del 14 al 17 de noviembre.
- Desde el 15 de diciembre al 15 de enero de 2026.
- Desde el 13 hasta el 18 de febrero de 2026.
Paola Palmariny, vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones destacó que: “En Colpensiones, seguimos creando oportunidades valiosas que permitan a nuestra comunidad disfrutar de experiencias únicas, aprovechar su tiempo libre, conectarse con sus familiares y explorar nuevos lugares".
¿Dónde puedo viajar con los descuentos en tiquetes de JetSmat?
Tenga en cuenta que este beneficio podrá ser utilizado en cualquier destino nacional o internacional de JetSmart.
En Colombia, estos son algunos de los destinos que opera JetSmart: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés.
Además, recuerde que a través de AAdvantage podrá redimir y acumular las millas de sus vuelos para acceder a diferentes beneficios.
“Estamos convencidos de que viajar transforma vidas. Por eso, alianzas como esta con Colpensiones nos permiten acercar aún más a los colombianos a experiencias de viaje seguras, convenientes y a precios que realmente marcan la diferencia”, dijo Carolina Ruiz, gerente Comercial de JetSmart en Colombia.