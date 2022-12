Me detendrán por ayudar a sacar adelante al país en infraestructura: Andrade

Hacía las 9:00 de la mañana, el juzgado 57 de garantías aplazó la audiencia para definir medida de aseguramiento contra el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.



Según el despacho necesitan más tiempo para tomar la decisión por temas de congestión. “Entre más rápido mejor. Es un drama estar esperando que lo aseguran o no lo aseguran. Mi familia sufre mucho en este proceso. O sea, entre más rápido se tome una decisión mejor para nosotros”, dijo Andrade al salir del juzgado.



“Llevo seis semanas esperando que me detengan por cometer el delito de ayudarle al país a sacar adelante la infraestructura. Es absurdo”, dijo.



Le puede interesar: Procuraduría y Contraloría piden cárcel para Luis Fernando Andrade.



El próximo 20 noviembre, a las 8:30 de la mañana, el juzgado deberá decidir si envía o no a la Cárcel a Andrade.



La Fiscalía ya le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento y destrucción de material probatorio dentro de las irregularidades por el presunto pago de sobornos de la firma Odebrecht en el país. Específicamente, por el tramo de Ocaña-Gamarra.



Sobre el tema, Andrade finalizó: “es muy claro que nunca recibí dineros. Espero que impere el estado de derecho y la justicia”.