"Me disculpo con quienes mi mamá ofendió con su fuga": hija de Aida Merlano

Una juez dejó en libertad a Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, quien hace 9 días escapó del consultorio odontológico en el que era atendida.

La funcionaria judicial desestimó la acusación de la Fiscalía de ser cómplice en la fuga y la dejó en libertad, así como al odontólogo Javier Cely.

En las afueras de los Juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, la joven habló con BLU Radio y dijo que está feliz por la decisión.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, quiero ver a mi familia y a mis amigos ya”, expresó, en medio de lágrimas.

Sobre la fuga de su mamá, la joven agregó que no sabe absolutamente nada del lugar donde se encuentra, pero manifestó que espera que esté fuerte.

“No teníamos conocimiento y no era la primera vez que asistíamos a una cita médica para acompañarla”, dijo.

Añadió que decidió ir a ver a su mamá el día de su fuga porque creyó que era oportuno, dado que por la condena en su contra era probable que atentara contra su vida.

“Quería apoyarla y decirle que habría razones para estar bien”, puntualizó.

Finalmente, Merlano pidió que la desliguen del acto de su mamá e incluso se disculpó por su fuga.

“Me disculpo con todos aquellos que se sienten ofendidos por el acto de mi mamá. Yo no soy mi madre, me gustaría que me desligaran y no soy yo quien debe pagar por este hecho”, manifestó.

