Mercenarios colombianos, acusados de asesinato de Jovenel Moïse, no han ido a juicio tras un año

El 7 de julio de 2021 un grupo de 22 hombres armados entró a la casa del presidente del Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, abrieron fuego contra la primera dama Martin Moïsse, quien resultó gravemente herida, posteriormente se acercaron al mandatario y lo asesinaron. Los responsables emprendieron la fuga y 36 horas después la Policía haitiana los encontró en una embajada escondidos; 18 de ellos eran exmilitares colombianos.

Después de esto fueron trasladados hacia un centro de detención, no una cárcel, donde se legalizó la captura de los presuntos responsables con la compañía de un traductor, pero sin un abogado. Un año después aún no han sido imputados ni presentados ante un juez y no cuentan con abogado en Haití.

"Es la hora que no cuentan con abogado en Haití que los representen, tampoco han sido llevados ante un juez que les indique los delitos por los que van a enfrentar un juicio", explicó el abogado Juan Camilo Sanclemente, quien representa a ocho de ellos en Colombia.

Hasta el momento están en detención y lo que buscan sus abogados y familiares en Colombia es que el Estado haitiano les brinde garantías judiciales, con el fin de determinar su responsabilidad en el homicidio del presidente haitiano; las razones por las que no han podido acceder a un abogado son diferentes.

"Primero fueron llevados ante un juez para legalizar la captura, pero no tuvieron abogado. La única forma de que un abogado colombiano asuma la defensa en Haití es que tenga tarjeta profesional allá, de lo contrario no puede asumir la defensa. Ningún abogado quiere asumir el proceso, las familias no cuentan con los recursos para pagar la defensa de la magnitud que exigen los abogados".

Justamente, cuando se cumplió un año del asesinato del presidente haitiano, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucia Ramírez, anunció consiguieron un grupo de abogados y que los contrataran para que el proceso avance.

