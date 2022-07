Video: Policía ya ubicó a joven que citó por redes sociales a niña desaparecida en Piedecuesta

El comandante de la Policía de Bucaramanga lidera la investigación de búsqueda de la niña Escarly Alejandra Cárdenas, de 13 años, quien desapareció tras encontrarse con un joven que conoció por redes sociales.

“Efectivamente en las investigaciones ya lo ubicamos, estamos en unas entrevistas con él y en ese trabajo articulado con las especialidades estamos buscando más información y evidencia con las cámaras del sector para verificar qué pasó con la niña”, dijo el general Samuel Bernal, comandante de la Policía de Bucaramanga.

#Video "Él la citó en el parque de Piedecuesta y se la llevó para un río": madre de niña desaparecida clama por ayuda para encontrarla pronto. La menor de 13 años desapareció tras encontrarse con un joven que conoció por redes sociales. Detalles → https://t.co/w9k38aZWRs pic.twitter.com/XxPQVP8OPY — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) July 7, 2022

La madre de la menor desaparecida, Wendy Vera, cuestionó las presuntas contradicciones en la versión que entregó el joven ante las autoridades.

“Que mi hija no se bañó y él dice después que mi hija sí se bañó, que se le perdió la camisa a mi hija y que él le prestó una y que después la trajo a mi casa, pero eso no es verdad, esta es la hora y mi hija no ha llegado”, dijo la madre.

