Mujer narra cómo encontraron sin vida a su hermano días después de que la agrediera: "Represalia"

Mujer narra cómo encontraron sin vida a su hermano días después de que la agrediera: "Represalia"

La joven relató que cuando su hermano tenía alrededor de 16 años, empezó a consumir drogas y a tener problemas con estas sustancias, lo que lo volvió agresivo.

