Ana Mesa, de 20 años, el 17 de julio de 2025 recibió un brutal ataque por parte de su propio hermano, quien siete días después apareció sin vida.

En entrevista con Conducta Delictiva, la mujer reveló detalles de lo que sucedió y cómo era su vida en casa antes de la tragedia. Contó que vivía con su abuela y cuatro hermanos, pero que siempre fueron una familia muy dispersa.

Recordó que desde niños peleaba mucho con su hermano, cuatro años mayor que ella. “Yo sentía que no me quería. Él me decía cosas feas y siempre me hacía llorar”.

La joven relató que, cuando él tenía alrededor de 16 años, empezó a consumir drogas y a tener problemas con estas sustancias, lo que lo volvió agresivo. También reconoció que ella consumía diferentes sustancias.



Mujer narra cómo encontraron sin vida a su hermano días después de que la agrediera: "Represalia" Foto: Conducta Delictiva

El joven trabajaba como contador y estaba a pocos días de graduarse. La mujer aseguró que fueron sus amigos quienes lo introdujeron en ese mundo, ofreciéndole drogas en medio de las fiestas.

Con el consumo excesivo, comenzaron las agresiones físicas hacia ella. “Él regresaba agresivo y ese día me acuerdo mucho que me había dejado toda la cara moreteada. Tenía morados en todo el cuerpo, entonces a mí no me gustó”.

Aunque intentó alejarse de su familia, cuatro meses después regresó. “Él, por algo muy mínimo, muy mínimo, perdía el control”.

“Mi hermano, ocho días antes, le había dicho a mi mamita que la iba a matar. Que se había comprado una pistola y la iba a matar”, recordó, explicando que habían pensado en denunciarlo, pero no lo hicieron.

Antes del ataque que terminó con la vida de su hermano, tuvieron una fuerte discusión. “Yo había dejado 50.000 pesos. Llegué buscándolos y no los encontré. Cogí una botella y se la tiré, y empezamos a discutir. Ahí él me pegó”.

Durante la agresión, un joven del barrio estaba observando. Ella le ofreció 100.000 pesos para que la defendiera, pero él no aceptó. “Ellos me dijeron que a él le hacía falta una mano de hombre porque siempre me pegaba, así que la próxima vez que él me volviera a tocar, le iban a dar ellos”.

La joven aseguró que uno de los hombres de ese grupo de muchachos, con quienes compartía seguido, estaba enamorado de ella. Según dijo, la última agresión se dio porque ella amenazó a su hermano con contarle a su pareja sobre una presunta infidelidad.

La mujer afirmó que en esa agresión su hermano la apuñaló varias veces. Días después, contó que “a mi hermanito le pegaron un tiro, lo tiraron al caño. Lo encontraron a los cinco días. Dicen que fue una represalia por lo que me hizo”.