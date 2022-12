Musa Besaile y Gustavo Moreno, enemigos desde siempre

La diligencia comenzó a las 2:10 de la tarde del pasado 19 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia, escenario donde Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, narró a memoria las negociaciones ilícitas que lideró el exmagistrado Francisco Ricaurte, principal mentor del llamado ‘Cartel de la toga’.

Es evidente el ambiente tenso en el recinto del que hicieron parte Julián Quintana, abogado de Musa Besaile, también presente; Luis Gustavo Moreno, su defensa Pedro Enrique Aguilar y la delegada de la Procuraduría, Miriam Ávila Roldan.

Cuando Luis Gustavo Moreno narró cómo conoció al senador cordobés, aseguraba que Musa le dejó claro desde el inicio que él no le garantizaba nada y que por esta razón quería tratar directamente “con el dueño del circo (Ricaurte) y no con los payasos”:

Gustavo Moreno: “Le cuento a Luis Ignacio y el senador Musa Besaile me pregunta: bueno ¿cuáles son los compromisos?, yo le digo: “no yo no me puedo comprometer, ahí vamos ayudar, hay que hacer una solicitud de pruebas”. Él se molesta y dice: “no, si usted no me garantiza nada, Luis Ignacio, yo no voy a pagar, yo quiero hablar es con el dueño del circo y no con los payasos”, recuerdo esa expresión y en ese entorno es que se organiza la reunión con el doctor Francisco Ricaurte”.

Desde ese momento es que, según Moreno, el exmagistrado y Besaile empiezan a tratar directamente.

Otro momento de máxima tensión en la declaración se dio cuando el senador de la U Musa Besaile tiene la oportunidad de formular preguntas al exfiscal anticorrupción y siente que no le responde.

Musa se alteró de tal manera que recibió inmediatamente la sugerencia de calmarse y preguntar con los ánimos tranquilos.

-El exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, el tormento de Moreno y Ricaurte:

Largas intervenciones de Moreno estuvieron enfocadas en narrar cómo el exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez era una “piedra en el zapato” para que se efectuaran las modificaciones en los procesos a favor de los clientes de Francisco Ricaurte.

Según cuenta Moreno, el exmagistrado auxiliar le comentó a otro magistrado su sospecha sobre los hechos delictivos en la oficina de Francisco Ricaurte y, una vez este último (Ricaurte) se enteró del comentario, “ardió en cólera” y el tema se convirtió en un asunto personal en contra de Reyes Rodríguez.

¿Y se mencionaba de qué manera? Según Gustavo Moreno, “de que quería capturar, que era un inquisidor, que era un arbitrario, peyorativamente, digamos, por parte del doctor Francisco y ahí hacíamos comentarios de que quiere hacer esto en esto, que quiere hacer esto en lo otro”.

A la pregunta: ¿se habló alguna vez de pedirle la renuncia, o se habló de la posibilidad de prescindir del magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez me puede referir si eso sucedió, en qué ambiente sucedió, que se dijo, quien lo dijo?, Moreno respondió:

“Nosotros tuvimos muchas reuniones, no sólo en Bogotá, en diferentes escenarios que más adelante y por fuera de esta diligencia me voy a referir con tiquetes, y demás evidencia que corrobore mis dichos, donde Pacho insistía que había que sacarlo y el doctor Gustavo decía sí que había que esperar el momento, pero sí, eso se ve se venía hablando de sacarlo, y Pacho estaba detrás de que él saliera porque varios amigos o conocidos del doctor Francisco se veían perjudicados con la permanencia del magistrado auxiliar en ese cargo”.

-La memoria prodigiosa de Gustavo Moreno:

Casi terminando la diligencia, la procuradora delegada le pregunta a Moreno sobre el lanzamiento de su libro en 2014, y en medio de su respuesta, el exfiscal anticorrupción le aclaró que el lanzamiento de su obra fue en noviembre de 2013 y que el problema de su proceso ha sido la rapidez con que las autoridades buscan confirmar todo con datos sueltos.

En medio de este pronunciamiento, dejó claro que desde que el CTI hizo allanamiento en su despacho, su memoria ha sido su mejor aliado y que no cuenta con notas preparatorias para las diligencias judiciales:

Gustavo Moreno: “Honorable procuradora, como se afanan en justificar se equivocan en las fechas. Yo no he dormido, vengo de un traslado de un cambio de cárcel y a pesar de que hubiera querido tiempo, porque no cuento con notas, en el momento en que se me hicieron los allanamientos por parte del CTI, revisaron mis notas y tomaron apuntes y desde ese momento destruí todas las notas que tenía preparatorias para este tipo de intervenciones; no cuento con mucho material, pero si quiero decirle que ese lanzamiento en el Gun Club no se hizo en el 2014, yo tengo fotos pero además la edición del libro lo dice, fue noviembre del 2013”.

-¿Qué pasa con Leonidas Bustos?

Contrario a lo dicho por los demás testigos de este escándalo de corrupción, Luis Gustavo Moreno libra de culpas al exmagistrado Leónidas Bustos en el caso de Musa Besaile, asegurando que no tiene ninguna relación en estas negociaciones específicamente y que nunca se refirió a Bustos como su padre.

“¿El doctor José Leónidas Bustos tuvo alguna participación en los hechos a los que nos estamos refiriendo, relacionados con el senador Musa Besaile y el exmagistrado Ricaurte?”

Gustavo Moreno: “En este caso no, en este caso no”.

“¿En otros?”

GM: “Sí señor”.

“Nos referiremos después a esos otros casos”.

GM: “Sí señor”.

-La evidencia que dejó Gustavo Moreno en la Corte:

Una vez terminada la declaración juramentada de Moreno, el magistrado le preguntó qué tipo de documentos va a suministrar como evidencia que compruebe lo que acababa de declarar.

A continuación, la lista de documentos que el exfiscal dejó como material probatorio ante la Corte Suprema de Justicia:

-Copia de contrato de arrendamiento, donde Luis Ignacio Lyons figura como codeudor. Corresponde a una oficina que se compartió con Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz. (4 folios)

-Foto de Luis Ignacio Lyons, Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, Ruth Marina Díaz, en un evento con Francisco Ricaurte.

-Fotos del lanzamiento del libro en noviembre de 2013, Gun Club

En total, dice Moreno, entrega 6 fotos en 3 folios.

Al levantar la sesión, el magistrado pide a Julián Quintana y a Musa Besaile que se retiren del salón para continuar con Moreno en el desarrollo de otro expediente.

Antes de continuar, Moreno pidió al magistrado un café “y un diálogo antes de instalar cualquier sesión con usted”.

