Neocorp solicitó a la Procuraduría y SIC vigilar el proceso judicial de Hyundai

Ante el proceso legal que se realiza en un juzgado de Bogotá en el que Hyundai Colombia Automotriz está demandando a su matriz coreana Hyundai Motor Company por haber terminado el acuerdo de distribución de los vehículos de esta marca en Colombia, que podría afectar al nuevo distribuidor, Neocorp, la compañía aseguró que solicitó una vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación y una intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Además Neocorp señaló que si el fallo del juez determina que no pueden serguir vendiendo los vehículos Hyundai en el país, "analizaremos su contenido y alcance y, de ser procedente, interpondremos todos los recursos que la ley nos permita para defender nuestros derechos constitucionales y legales, derecho al debido proceso, a la defensa, libertad de empresa, libre competencia y propiedad privada, con el fin de proteger no solo a Neocorp sino también a los miles de usuarios que tienen derecho a no ver limitadas sus opciones en el mercado y a acceder a una de las marcas de vehículos más importantes del mundo".





Desde el 1 de enero de 2016, Neocorp distribuye vehículos Hyundai en Colombia, luego de un acuerdo logrado con la casa matriz coreana, por lo que la compañía ha señalado que los efectos del futuro fallo judicial no deberían adectarlos, pues no forman parte del proceso iniciado por Hyundai Colombia Automotriz S.A. en contra de Hyundai Motor Company.

"Neocorp enfatiza que respetará y acatará, como ha sido siempre, las órdenes judiciales proferidas dentro del marco constitucional y legal vigente. Sin embargo, de llegase a presentar, no compartirá el hecho de que una decisión judicial otorgue un derecho de distribución exclusiva, que nunca ha tenido, a Hyundai Colombia Automotriz S.A. ni que se beneficie de manera exclusiva a un particular que reclama una millonaria indemnización en detrimento del interés general de los consumidores", señala el comunicado de Neocorp.

La compañía aseguró que cuenta con un inventario suficiente de vehículos y repuestos marca Hyundai, "los cuales pedimos, adquirimos y pagamos en su totalidad atendiendo todas las leyes y regulaciones vigentes de manera independiente e, incluso, antes de cualquier medida cautelar", que están disponibles para ser comercializados en el mercado.