Néstor Humberto Martínez denunciará a la exfiscal Hilda Niño por acusaciones en su contra

El 23 de abril de 2018, el ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez, recibió una carta de la entonces detenida exfiscal Hilda Niño quien aseguraba tener información sobre el caso denominado ‘Los 12 apóstoles’ y la supuesta participación de Santiago Uribe. A pesar de que la exfiscal asegura que en la administración de Martínez se engavetó la información entregada, BLU Radio conoció un documento que daría cuenta del trámite que hizo el exfiscal Martínez sobre el tema.

“En mi condición de exfuncionaria de la entidad a su cargo tuve la oportunidad de conocer la forma en que se construyó la teoría de la acusación respecto a la persona mencionada, donde encontrará usted de altísimo valor probatorio el contenido de aquello que declaré en su presencia”, dice la carta de la fiscal Niño y de la cual habló en la última declaración que rindió en la Fiscalía el pasado 17 de febrero, revelada por BLU Radio y El Espectador.

Tres días después de recibir la carta, el exfiscal Martínez le ordenó Mery Patricia Conejo, entonces directora de Justicia Transicional, que atendiera la solicitud de Niño, que se le escuchará e informará los resultados de la reunión a su despacho. La solicitud del exfiscal la hizo su secretario privado Juan Guillermo Campo a través de su correo electrónico.

El 2 de junio del 2018, según las cartas conocidas por BLU Radio, la funcionaria Conejo informó lo actuado en el caso. Según lo reportado, se programaron tres fechas para escuchar la declaración de Niño, siendo la última fecha la única que la exfuncionaria quiso atender y que desde ese momento se le dio trámite a su denuncia.

Para lo anterior la suscrita destacó al fiscal 7 delegado ante el tribunal, Gabriel Humberto Salamanca Roa y al coordinador Nacional de Policía Judicial de esta dirección, Juan Carlos Ibagué Pinilla, para que adelantaran las gestiones tendientes a tomar contacto con la peticionaria en la cárcel Buen Pastor de esta ciudad, lo cual se hizo en tres oportunidades: el 11, 23 y 25 de mayo del presente año. Durante el primer contacto (11 de mayo) la señora Hilda manifestó lo consignado en el formato de entrevista, pero aseguró que no hablaría más hasta tanto este en presencia de su abogado. En la segunda oportunidad (23 de mayo) no estuvo presente su defensor Edgar Torres Mar7nez, TP 55992 del CSJ, por encontrarse en otra diligencia, pero en comunicaciones con su apoderada solicitó que se aplace para el 25 de mayo dice el reporte enviado a través de correo electrónico.

Sin embargo, ese 25 de mayo sí se le pudo tomar la denuncia y desde ese momento la Fiscalía quedó con la información.

Publicidad

“Finalmente se logró realizar la denuncia bajo la gravedad de juramento el 25 de mayo, en presencia del referido defensor, de la cual se dejó registro escrito y en audio. Los soportes originales de lo anterior se los entregaré personalmente”, dice el documento.

Aunque el exfiscal Martínez dio trámite a la solicitud hecha por la exfiscal Hilda Niño a través de la carta, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con la información, es decir, si los investigadores encontraron o no mérito para abrir una investigación formal por lo denunciado y si esa investigación ha tenido avances.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez dijo a BLU Radio que, en los próximos días, denunciará a Niño por las acusaciones en su contra, específicamente, por decir que su administración engavetó la información.

Sobre la declaración de la exfiscal Hilda Niño

En la declaración revelada por BLU Radio y El Espectador, dice Niño pesar de que ella entregó toda esa información del complot contra los Uribe, su administración no sólo lo engavetó si no que la excluyó de un principio de oportunidad que le otorgaron por otros múltiples delitos por los que estaba siendo investigada.

“Mi abogado el abogado Edgar Torres hizo ele escrito donde le pidió al doctor Néstor Humberto Martínez que me escuchara que yo tenía información sobre el caso los '12 apóstoles', tengo entendido, habría que verificarlo con el doctor Torres, que el doctor Torres le entregó ese oficio al doctor Cadena para que él lo radicara (…) Ese es el tema, nunca la Fiscalía metió eso en el principio de oportunidad, la fiscalía excluyó lo que tenía que ver con Álvaro Uribe Vélez, lo engavetaron".

Publicidad

"¿Qué hizo la Fiscalía que es lo más vergonzante? me toca las fibras, no es por Álvaro Uribe ni por Santiago Uribe ni porque yo necesite favorecer a ese señor, a ninguno de ellos dos, es por mi porque mi jefe era Carlos Fidel Villamil y este señor no tiene el coraje de decir que yo no era una delincuente. El fiscal le pregunta: ¿Quién tomó la decisión de excluir ese hecho? La exfiscal responde: Hay que preguntarle al doctor Hernan Díaz Soto (fiscal delegado ante la Corte), al doctor Espitia (exvicefiscal) y al doctor Néstor Humberto Martínez”, puntualizó Niño.