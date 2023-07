“Nicolás Petro quedó muy solo en esto; él jugó un papel importante en campaña”: Juan Fernando Petro

En entrevista con Mañanas Blu, Juan Fernando Petro , tío de Nicolás Petro y hermano del presidente de la República, reveló detalles sobre la situación que enfrenta el hijo del mandatario colombiano tras su captura el pasado fin de semana, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El hermano del presidente reveló que la última vez que habló con Nicolás fue cuando comenzaron las dificultades por las declaraciones de Day Vásquez sobre el recibimiento de Petro de dinero proveniente del 'Turco' Hilsaca y del denominado 'Hombre Marlboro'. Juan Fernando Petro viajó a Barranquilla en aquel momento para brindar apoyo y contención, ya que él también había estado envuelto en un escándalo previo. Desde entonces, según dijo, aunque se han comunicado ocasionalmente por saludos y mensajes de WhatsApp, no habían tenido la oportunidad de encontrarse nuevamente hasta ahora.

Al preguntarle sobre la decisión de la Fiscalía de capturar a Nicolás, Juan Fernando Petro señaló que ha generado una serie de interpretaciones polarizantes entre la opinión pública. Algunos están de acuerdo con la medida, otros la ven como un show mediático, y algunos creen que fue una decisión política. El tío de Nicolás recalcó la importancia de la transparencia en el proceso y el respeto por la actuación de la justicia, sin importar el resultado final.

Respecto a las declaraciones de Day Vásquez, Juan Fernando indicó que todos están todavía en una fase de confusión y falta de claridad sobre el asunto. Añadió que él ha sido prudente y respetuoso con su sobrino, evitando involucrarse demasiado en los detalles del caso. Asimismo, reconoció que Nicolás ha quedado solo en esta situación, algo comprensible debido a la naturaleza de los problemas en los que está involucrado, los cuales también repercuten en asuntos de Estado por ser hijo del presidente.

“Cuando uno se mete en un problema de esta naturaleza, por lo general la tendencia humana es que cuando tú estás bien, tienes todos los amigos del mundo, eso es, eso lo sabemos todos. Pero cuando tú caes en un problema, aquellos que parecen amigos, amistades, relaciones, empiezan a desaparecer. En la vida de todos los seres humanos, la naturaleza del amistad o del amor no es tan clara cuando tú estás en problemas, más bien ahí es donde empiezan a aparecer, hasta qué punto las personas se te acercan a ti por intereses particulares, y cuando tienes problemas, pues esos intereses no están en el radar de esas personas y se alejan, eso es algo que pasa en la vida de cualquier ser humano, no solamente lo que está pasando a nosotros ahora, sino a cualquier persona en cualquier parte del mundo”, dijo.

El entrevistado admitió que no ha hablado con su hermano, el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás. Sin embargo, no cree que ni él ni el mandatario estuvieran anticipando lo que sucedió, ya que la noticia los sorprendió a todos.

En cuanto al papel que desempeñó Nicolás en la campaña presidencial de su padre, Juan Fernando Petro destacó que su sobrino fue activo y directamente involucrado en la campaña en la costa Atlántica. Organizó el cierre en Barranquilla y trabajó abiertamente para apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Aunque reconoce que desconoce algunos detalles internos de la campaña, destaca el compromiso y el trabajo de Nicolás durante ese período.

“Él jugó un papel directo, todo el mundo lo supo en la costa Atlántica, Se le metió de firme a la campaña, hasta donde todos vimos, hasta donde todos conocimos de manera normal, de manera abierta, transparente. Todos vimos a trabajar a Nicolás en la ejecución de la campaña en la costa, pues ya aquellas cosas que se producen internamente y en silencio que uno no puede conocer porque no vive uno 24 horas al día con una persona, pues ya son otras cosas, pero él siempre trabajó directamente en la campaña de manera eficiente. El cierre en Barranquilla lo organizó él y fue una cuestión apoteósica, como cualquier campaña que todos los medios estuvieron allí, vieron y se dieron cuenta y fue un éxito. Lo que pasará ya por dentro internamente pues no tengo ni idea, pero por lo menos en el aspecto externo de lo que se vio, él trabajó directamente de manera de frente, frentera, apoyando la campaña en la costa Atlántica”, dijo.

Juan Fernando Petro explicó que cuando Nicolás era muy pequeño, estuvo bajo el cuidado de su familia en la costa Atlántica, debido a que su madre, exesposa de Gustavo Petro, se encontraba lejos. Aunque Nicolás regresó con su madre posteriormente, siempre sintió un profundo orgullo y admiración por su padre, siguiendo de cerca su carrera política y deseando involucrarse en ella.

Respecto a las duras afirmaciones que hizo Gustavo Petro en Twitter sobre la autodestrucción de Nicolás y deseándole fuerza para reflexionar sobre sus errores, Juan Fernando explicó que el presidente se muestra sensible y afectado por la situación.

Cuando se le cuestionó acerca de la responsabilidad política del presidente en este asunto, Juan Fernando fue enfático al señalar que Gustavo Petro no tiene ninguna responsabilidad en las acciones de su hijo. Afirma que las decisiones y errores de Nicolás son independientes y propias, y que el presidente ha sido coherente en su lucha contra la corrupción durante toda su carrera política.

"Responsabilidad política no tiene, mi hermano. Porque las decisiones y los errores, como yo lo digo, o delitos, como dice la Fiscalía, que al final son sinónimos, dependen de cada quien y de su fuero interno y de sus decisiones personales. Otra cosa es que, por ejemplo, Nicolás le hubiese dicho alguna vez al papá, mire, es que yo voy a hacer esto y voy a cometer esto y voy a cometer esto. Ahí sí habría una responsabilidad política del presidente. Pues todos quedamos con la boca abierta, porque ninguno lo sabíamos, ninguno lo había imaginado. Y estoy seguro que su papá, el presidente de la República, tampoco", puntualizó.