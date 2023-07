No activar

"Me duele que uno de mis hijos pase por la cárcel; no presionaré decisiones de la Fiscalía": Petro El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, lamentó la suerte que corrió su primogénito y anunció que no intervendrá en decisiones derivadas de la Fiscalía General de la Nación en este caso, que causó conmoción en el país.