No entiendo, no entiendo: la accidentada imputación de cargos contra el exgobernador de Arauca

Con muchos tropiezos y demoras fue imputado de cargos por la Fiscalía el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado , cuya defensa argumentó que no estaba en capacidad de comprender los cargos. Sin embargo, un examen de psiquiatría de medicina legal demostró que, aunque padece algunas deficiencias neurológicas, puede entender la situación, el fiscal del caso aseguró que estaba fingiendo.

El exgobernador de Arauca, según la Fiscalía, es responsable de los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo, contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por entregar millonarios contratos a testaferros del ELN en Arauca durante su administración entre 2016 y 2019.

La estrategia de la defensa pretendía que se suspendiera por tercera vez la imputación de cargos, sin embargo, el magistrado de garantías dijo que con este examen de medicina legal se podía avanzar.

Fue así como después de hacer un extenso relato, particularmente de la adecuación legal de cada una de las conductas desplegadas por el exgobernador y de describir sus relaciones con integrantes del ELN, el fiscal pidió al magistrado de control de garantías que aprobara tal imputación, por lo cual el magistrado le preguntó al exgobernador si entendía y aceptaba o no los cargos que la fiscalía le había imputado, pero aseguró que no entendía nada.

“Yo no entiendo, no entiendo nada, yo creo que hay que investigar todo porque, no sé qué es esto, yo nunca me he reunido con nadie”, indicó de manera incoherente el exgobernador.

El defensor explicó que estas frases incoherentes son producto de una afectación que debe ser valorada por un nuevo dictamen de medicina legal, a pesar de ya contar el juez con uno previamente antes de realizar la audiencia.

Por su parte, el fiscal Leonardo Cabana explicó que esto es una simulación a través de la cual busca más adelante ser declarado inimputable (enfermo mental).

“Yo creo que la situación que se está presentando y ante la evidencia, el doctor Ricardo Alvarado si está comprendiendo lo que está pasando en esta audiencia. Tanto en la valoración médica como en la psiquiátrica no nos reporta una situación excepcional y creo que la decisión que se debe tomar en este momento es formalizar la imputación y continuar. Yo podría manifestar que se encuentra en un estado de simulación”, indicó el fiscal.

