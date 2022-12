No habrá nuevas salas, pero sí nuevos magistrados en la JEP

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la reforma a la Jurisdicción Especial de Paz que busca dar garantías a miembros de la fuerza pública que se acojan a esa justicia especial.

Pese a que se creía hundido, tras largas sesiones de trabajo el Partido Liberal lanzó un salvavidas que permitió el respaldo de los sectores que defienden el acuerdo de paz y se habían opuesto a la posibilidad de crear una sala especial para policías y militares.

Publicidad

Con excepción del Polo Democrático, todos los partidos respaldaron la fórmula que apunta a nombrar 14 magistrados nuevos elegidos mediante un procedimiento distinto.

“Lo que quedó hoy no es la sala especial para los militares, sino un aumento en el número de magistrados, con un origen que garantice imparcialidad en favor de los militares de Colombia”, precisó el expresidente Álvaro Uribe.

Y es que las recientes advertencias de la Corte Penal Internacional sobre las consecuencias que podría traer el cambio de reglas para el juzgamiento de uniformados que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, encendió las alarmas y puso a tambalear un acuerdo inicial que habían sellado en la histórica reunión del martes el uribismo y el bloque de partidos que defienden el acuerdo de paz.

Por su parte, el senador Roy Barreras, exnegociador de paz, se declaró confiado en que “no se desmembrará la JEP, que es el órgano legítimo y relegitimado por todos los colombianos. Espero que esto sirva para bajar la polarización y darle contenido a una famosa fotografía que salió esta mañana y parecía el anuncio de una buena noticia; esta es la buena noticia”.

Publicidad

Los nuevos magistrados serían elegidos por un comité independiente, conformado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, dos delegados de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y un delegado del procurador.

El proyecto debe superar tres debates más antes del próximo 16 de diciembre, y cuatro adicionales en el siguiente periodo de sesiones, con un compromiso meramente político para no añadir cambios adicionales en lo que queda del trámite.

Publicidad

“Yo creo en la palabra del doctor Uribe Vélez, expresidente de la República, de que no se van a tocar otros temas en este proyecto. Lo que no se va a tocar acá es lo que podría debilitar la situación jurídica de los militares frente a la Corte Penal Internacional, que es quitarle a la pena alternativa el tema de verdad. Si eso no se toca yo sí estoy de acuerdo con este acto legislativo, creo en su palabra”, precisó el senador Rodrigo Lara.

Por su parte, Gustavo Petro también expresó que confía en que se mantendrá el artículo tal y como fue aprobado.

“Yo voy a creer en su palabra, doctor Uribe. Palabra empeñada palabra cumplida. Ese ha sido nuestro dicho desde hace mucho tiempo, lo hemos demostrado con nuestra vida, ahora, usted, públicamente da su palabra. Estamos prácticamente logrando un gran consenso nacional alrededor de la Justicia Especial para la Paz”, destacó.