No han encontrado nada contra mí y no lo encontrarán, he obrado con honradez: Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe habló en Mañanas BLU sobre la nueva indagación preliminar ordenada por la Corte Suprema de Justicia, en este caso por las investigaciones por supuesto espionaje desde batallones de inteligencia del Ejército.

“Es muy fácil, la Corte me ha interceptado a mí ilegalmente y finalmente yo no me he quejado, aunque los abogados han propuesto acciones de esas interceptaciones ilegales. Yo he dicho: vayan al fondo, vayan a esas conversaciones que me han interceptado, vayan a esos mensajes, donde no hay una palabra mía que viole el Código Penal”, sostuvo.

Preguntado si consideraba que las investigaciones en la Corte Suprema podían ser una persecución por chuzadas durante su gobierno, Uribe contestó:

“El interceptado fui yo. Interceptaron mis comunicaciones y una la publicaron con el presidente de la Corte”

El exmandatario relacionó la información de la Corte Suprema como una supuesta retaliación por recordar denuncias de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos, el escándalo de Odebrecht.

“Lo que publicaron ayer lo decidieron desde el 15 de mayo. Muchas personas me dicen: mire, cuando se repiten las denuncias contra Odebrecht y la campaña Santos, vuelven a aparecer todas estas imputaciones”, sostuvo.

De acuerdo con Uribe, los señalamientos sobre su presunta relación con el escándalo de espionaje en batallones de inteligencia del Ejército son anónimos difamatorios comparables con los que se difundieron a principios de 2020.

“Esa cantidad de escándalo contra mí en enero. Que yo había puesto unos micrófonos en la Corte, que a mí me habían dado un millón de dólares siendo presidente en 2007 por permitir que salieran 10 toneladas de coca por el aeropuerto El Dorado… esto hizo un escándalo en enero, este anónimo”, declaró.

El expresidente también mostró molestia por la filtración de la información de la desvinculación de la magistrada Cristina Lombana de la investigación en su contra.

“Ya le anticipan a BLU, cojan a la Cristina Lombana y que solamente queda el doctor Alarcón”, declaró.

Uribe negó vinculación con las Fuerzas Armadas y altos mandos, especialmente con el general Nicacio Martínez.

“Yo he dado mis batallas independiente, sin involucrar las Fuerzas Armadas”, declaró.

Escuche la entrevista completa al expresidente Álvaro Uribe en entrevista con Mañanas BLU: